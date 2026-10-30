Justiça determina penhora de mansão de Renato Aragão por dívida de IPTU

A decisão foi assinada na terça-feira (27/10) pela juíza Kátia Cristina Nascentes Torres, da 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital - (crédito: Instagram/@renatoaragao)

A Justiça do Rio de Janeiro determinou a penhora e a avaliação de um imóvel do humorista Renato Aragão, conhecido pelo personagem Didi, em uma execução fiscal por dívida de IPTU. A decisão foi assinada na terça-feira (27/10) pela juíza Kátia Cristina Nascentes Torres, da 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

Localizada no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste do Rio, a mansão já chegou a ser anunciada para venda. Segundo informações do g1, operadores do mercado imobiliário estimam que o imóvel de luxo esteja avaliado entre R$ 18 milhões e R$ 20 milhões.

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O processo foi aberto em dezembro de 2025 pelo Município do Rio de Janeiro. Na consulta processual, o valor da causa aparece como R$ 548.283,69 referete aos débitos de IPTU.

Na decisão, a magistrada determinou a expedição de mandado para penhora, avaliação e intimação do proprietário. O documento também prevê que Renato Aragão seja nomeado depositário do imóvel, ficando responsável por sua conservação.

Após a intimação da penhora, o humorista terá 30 dias para apresentar embargos à execução, instrumento jurídico utilizado para contestar a cobrança. A decisão também prevê que, cumpridas as etapas processuais, o caso aguarde a realização de hasta pública, modalidade de leilão judicial. Não há data definida para a eventual venda do imóvel.

Em resposta ao Correio, a Procuradoria do Município do Rio informou que o processo segue os trâmites previstos na legislação diante da inadimplência do IPTU.

A Procuradoria também destacou que está em vigor, até 18 de dezembro, o programa Carioca em Dia, que oferece descontos de até 80% sobre multas e juros de débitos tributários.

Andamento do processo

Na consulta pública ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), a movimentação mais recente disponível é justamente a decisão de 27 de outubro. O registro, no entanto, ainda não indica a efetivação da penhora: o campo referente à penhora ou apreensão de bens aparece como “não”.