Justiça decreta prisão de suspeito de agredir idoso com chute em SP

A agressão ocorreu na Rua Octalles Marcondes Ferreira após a vítima encostar uma de suas muletas no veículo do suspeito - (crédito: Reprodução Redes Sociais)

A Justiça de São Paulo determinou a prisão temporária de Denis Young Kim, de 43 anos, apontado como responsável por agredir um idoso de 79 anos que caminhava com auxílio de muletas, em Osasco, na Grande São Paulo. O suspeito, que permanece sendo procurado pela Polícia Civil, já foi condenado a 14 anos de prisão pelo assassinato de um catador de materiais recicláveis, morto com uma flechada no pescoço em 2016.

A nova investigação teve início após a divulgação de imagens de câmeras de segurança que registraram a violência na tarde de sexta-feira (30/10), na Rua Octalles Marcondes Ferreira, no bairro Helena Maria. A gravação mostra o momento em que o idoso encosta uma das muletas em um automóvel que trafegava pela via, pouco antes de ser atacado pelo motorista.

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O condutor interrompe o trajeto e sai do veículo em direção ao homem. Ao alcançá-lo, desfere um chute em suas costas, derrubando-o sobre o asfalto. A agressão continua mesmo depois da queda, quando o motorista pisa violentamente na cabeça da vítima. Em seguida, ele retorna ao carro e deixa o local.

Em resposta ao Correio, a Polícia Civil de São Paulo (PCSP) confirmou que o pedido de prisão foi autorizado pelo Judiciário e que as buscas pelo suspeito continuam. Segundo a corporação, o caso está sob responsabilidade do 10º Distrito Policial de Osasco.

"O caso é investigado pelo 10º DP de Osasco, que identificou o autor e solicitou a prisão temporária, acatada pela Justiça. A Polícia Civil trabalha para localizar e deter o agressor", diz a nota.

Condenação por assassinato de catador

A identificação de Denis trouxe novamente à tona um homicídio ocorrido há dez anos, na região central de São Paulo. Em 2016, o comerciante matou Aldemir Ribeiro Pontos, que trabalhava recolhendo materiais recicláveis com uma carroça. O assassinato aconteceu na Rua Mamoré, no Bom Retiro, após um desentendimento relacionado a supostos danos provocados no automóvel do agressor.

De acordo com a investigação, a discussão começou porque Denis acusava Aldemir de ter arranhado seu carro com a carroça. O comerciante exigiu que o trabalhador pagasse pelo conserto, mas a recusa teria desencadeado o confronto que terminou em morte.

Na ocasião, Denis estava armado com uma balestra, também conhecida como besta, equipamento utilizado para disparar flechas. Durante a discussão, ele apontou a arma para Aldemir e efetuou um disparo que atingiu o pescoço do trabalhador, lesionando a artéria carótida e provocando sua morte.

O crime foi registrado por câmeras de segurança, cujas imagens contribuíram para a investigação. Uma testemunha também contou à polícia que presenciou parte da discussão e viu o comerciante direcionar a arma contra a vítima, antes de ouvir o disparo.

Em sua defesa, Denis alegou que não pretendia matar Aldemir e que teria utilizado a balestra apenas para intimidá-lo. A justificativa, no entanto, não afastou sua responsabilização pelo homicídio. Em 2021, cinco anos após o assassinato, ele foi condenado a 14 anos de prisão.

O comerciante havia sido localizado e preso no dia seguinte à morte do catador. Durante as diligências, policiais apreenderam a arma utilizada no crime, além de uma faca e drogas. Os investigadores também constataram que a placa do automóvel de Denis havia sido adulterada com fita adesiva.

A nova ordem de prisão está relacionada exclusivamente à investigação da agressão contra o idoso em Osasco. Com a medida autorizada pela Justiça, a Polícia Civil mantém as diligências para localizar Denis e efetuar a detenção.