Idoso é agredido com voadora durante briga de trânsito, em Osasco

Agressor pisou na cabeça da vítima após derrubá-la com chute nas costas - (crédito: Reprodução Redes Sociais)

Cenas de violência chocaram o trânsito da rua Octalles Marcondes Ferreira, em Osasco, São Paulo, na última sexta-feira (30/10). Um idoso de 78 foi agredido com uma voadora nas costas por um motorista após encostar muletas em seu carro. O suspeito, identificado como Denis Young Kim, tem registros policias por agressão em outros dois casos, incluindo uma condenação por assassinato.

A identidade do idoso não foi divulgada. Imagens de câmeras de segurança mostram que Denis Young Kim pisou na cabeça da vítima enquanto ela estava caída após o chute nas costas. O idoso ficou desacordado na rua e o agressor foi embora sem prestar socorro.

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A ocorrência foi registrada no 5º Distrito Policial de Osasco. O idoso foi encaminhado a um hospital, onde recebeu pontos na cabeça e teve alta. A Polícia Civil investiga o caso.

Histórico violento

O agressor já havia sido condenado a 14 anos de prisão em 2016 pelo assassinato do carroceiro Aldemir Ribeiro Pontes, em São Paulo. Na ocasião, Denis utilizou uma balestra para disparar uma flecha contra a vítima após uma discussão.

Ademir, de 63 anos, foi atingido no pescoço e morreu no local. Detido, o assassino confessou o crime e afirmou que pretendia apenas dar um susto em Aldemir, que teria arranhado o seu carro com uma carroça. Denis foi condenado por homicídio duplamente qualificado, cometido por motivo fútil e com uso de recurso que dificultou a reação da vítima.

Ele também foi preso por tentativa de homicídio em 2013, após esfaquear um comerciante durante uma briga, no Bom Retiro. A vítima sobreviveu e Denis alegou legítima defesa.

Denis Young Kim é brasileiro naturalizado, descendente de sul-coreanos. Ele é formado em Ciências da Computação, na Califórnia, Estados Unidos.