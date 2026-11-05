SC tem ao menos dois mortos e 32 cidades em emergência após chuvas

A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou nesta quinta-feira (5/11) a morte de duas pessoas após as fortes chuvas que atingiram o estado. Ao todo, 32 municípios decretam situação de emergência e 109 registram ocorrências devido aos fortes temporais.
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Uma pessoa morreu após a queda da estrutura de um posto de combustível, no município de Rio Negrinho. Em Xanxerê, uma mulher de 46 anos morreu vítima de um choque elétrico após o rompimento de um cabo de alta tensão.
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Hoje, o governador Jorginho Mello (PL) e o secretário de Estado da Proteção e Defesa Civil, coronel Fabiano de Souza, sobrevoaram as áreas atingidas para avaliar os danos provocados pelos temporais e acompanhar a situação dos municípios afetados.
Desde o início das chuvas, no domingo (1°), 5.531 habitações foram afetadas, com 252 pessoas desalojadas e 56 desabrigadas. Entre os municípios com o maior número de residências afetadas estão Chapecó, com 2,4 mil casas; Fraiburgo, 891; Palmitos, 209; Guatambu, 132; Paraíso, 130; e Vargem, com 100.
*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro