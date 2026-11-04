Tornados e temporais provocam destruição em cidades de SC e do RS

Corpo de Bombeiros Santa Catarina afirma que cerca de 270 ocorrências foram atendidas nesta quarta - (crédito: Divulgação/Bombeiros)

A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou que dois tornados atingiram os municípios de Chapecó e Xanxerê na manhã desta quarta-feira (4/11). Desde domingo (1), o estado enfrenta fortes tempestades e mais de 200 bombeiros militares foram mobilizados em resposta à emergência climática.

Em Chapecó, casas foram destelhadas e o Aeroporto Serafim Enoss Bertaso teve as operações suspensas. Vidraças foram quebradas e parte da estrutura do terminal foi arrancada pela ventania. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que os ventos chegaram a 126 km/h.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Os dados mostraram circulação rotativa dos ventos no interior de tempestades intensas, o que reforça a confirmação do fenômeno”, afirma a Defesa Civil.

Já em Xanxerê, foram identificados ventos de 80km/h. O quartel do Corpo de Bombeiros foi danificado pelo tornado e mais de 200 residências foram atingidas. Destelhamentos, quedas de árvores e tombamento de veículos também foram registrados.

A Defesa Civil fará um levantamento com drones para avaliar a extensão das áreas atingidas assim que as condições climáticas permitirem. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina afirma que cerca de 270 ocorrências foram atendidas em todo o estado nesta quarta.

Mais pancadas de chuvas são esperadas ao longo da noite, com uma breve trégua na quinta-feira (5). Porém, a partir de sexta-feira, uma nova frente fria chega à Santa Catarina.

Leia também: Mulher morre e homem desaparece após caminhonete cair em rio no MS por engano



Alerta vermelho

De acordo com a Defesa Civil, mais de 4 mil casas foram afetadas pelas tempestades desde domingo. Até o momento, 56 pessoas estão desabrigadas e 208 desalojadas. Não foram registradas ocorrências fatais.

Decretaram situação de emergência os seguintes municípios: Abdon Batista, Anita Garibaldi, Catanduvas, Caxambu do Sul, Chapecó, Cunha Porã, Cunhataí, Fraiburgo, Guatambu, Iporã do Oeste, Ipumirim, Jaborá, Monte Castelo, Paial, Painel, Palmitos, Paraíso, Rio das Antas, Rio Rufino, São Carlos, Timbó Grande, Vargem e Zortéa.

Telhas, cumeeiras, colchões e kits de acomodação foram solicitados pelas cidades afetadas. Quedas de árvores, danos à rede elétrica, enxurradas e deslizamentos também foram registrados no estado.

Leia também: Passarela das Cataratas do Iguaçu é reaberta após queda da vazão do rio



Rio Grande do Sul

Fortes chuvas também atingiram a região norte do Rio Grande do Sul nas últimas 24 horas. De acordo com a Defesa Civil estadual, 108 municípios foram afetados e 24 pessoas estão feridas. Ao todo, 234 moradores estão desalojados e 93 desabrigados. Não foram registrados óbitos ou desaparecimentos.

Mais de 6 mil casas foram danificadas pelas tempestades, além de 240 estabelecimentos. Em Passo Fundo, um carro foi engolido por uma cratera.

Nos próximos dias, espera-se que a queda das temperaturas mínimas reduza a instabilidade do clima no estado. O sistema de baixa pressão da área deve avançar em direção a Santa Catarina e ao Paraná.













