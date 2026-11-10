Morre Anna Marina, pioneira do jornalismo mineiro

O jornalismo mineiro perdeu nesta terça-feira (10/11) uma de suas vozes mais marcantes. Morreu, aos 92 anos, Anna Marina Vianna de Siqueira, colunista e editora do Estado de Minas, que abriu caminho para o trabalho das mulheres nas redações de Belo Horizonte e, por mais de seis décadas, ajudou a escrever a história da profissão no estado. Ela estava internada no Hospital Mater Dei desde 29 de outubro e morreu às 0h35, de infecção pulmonar.

O velório será nesta quarta-feira (11/11), a partir das 9h, no Memorial 2 do Cemitério Parque da Colina, em Belo Horizonte. A cremação está marcada para as 13h, no mesmo local.

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Anna Marina viveu 66 de seus 92 anos dentro da redação de jornal. Foi a primeira jornalista mulher dos Diários e Emissoras Associados em Belo Horizonte. Começou a trabalhar aos 24 anos no vespertino Diário da Tarde, em 1958, como colunista social. Em agosto de 1966, estreou no Estado de Minas assinando crônicas. Naquela época, foi criado o caderno de cultura do diário, então chamado “3ª Seção”.

Por obra dela, em 1969 surgiu o “Caderno Feminino”, rebatizado “Feminino & Masculino” posteriormente. Foi o primeiro suplemento da imprensa brasileira dedicado a moda, decoração, culinária e temas voltados exclusivamente para a mulher. Trazia impressos moldes de Gil Brandão para a leitora cortar a própria roupa. Até então, eles só eram oferecidos por revistas.

Nascida em 17 de junho de 1934, em Santa Luzia, Anna Marina era filha de Francisco Vianna Santos e de Lygia Teixeira Vianna. Perdeu o pai com pouco mais de 2 anos, mas herdou daquele médico, o doutor Chiquito, o interesse pela saúde. Lygia teve 10 filhos – oito do primeiro casamento. Desdobrou-se para cuidar da família e gostava de ler, hábito que Anna também cultivou.

Criada na conservadora Belo Horizonte, a moça de Santa Luzia sempre destoou das garotas de sua idade. Meninota, era goleira do time formado pelos primos que moravam no Bairro Santo Antônio. Aos domingos, as pessoas paravam para vê-la jogar no canteiro da Avenida do Contorno, defendendo o gol.

“De tanto perder a bola e ser menina magrinha, acabei escalada para goleira do nosso time, era mais fácil segurar a bola nos peitos”, contou Anna em crônica publicada em agosto de 2023 neste jornal.

“Que família era aquela que não se importava com tamanho disparate?”, ironizou a cronista, repetindo críticas que, garotinha, ouvia sobre a “impertinência” de se meter no time dos meninos.

Tempos mais tarde, a “goleira” resistiu também à pressão do tio, Geraldo Teixeira da Costa, diretor deste jornal, que telefonou para dona Lygia, em 1966, aconselhando-a a tirar a filha da redação, sob o argumento de que ali não era “ambiente para mulher”.

Filha de tradicional família luziense, a moça precisava – e queria – trabalhar, o que fez desde os 15 anos. A carga era mesmo pesada no jornal frequentado só por homens, ela revelou ao podcast “Megafone”. A entrevista foi ao ar quando o EM completou nove décadas, em 2018.

“Eu soube conquistar o meu lugar, porque 'virei' homem”, explicou. E jamais se deixou confinar em espaços impostos à mulher. A bela jovem frequentava botequins com os colegas de jornal, tomava cachaça, gostava de cerveja, ia tanto a locais proibidos para moças quanto aos salões do Automóvel Clube.

“Deixei de lado a bonequice e virei jornalista”, resumiu Anna Marina.

Esta geminiana amiga de boêmios também era devota fiel nas celebrações católicas de Santa Luzia, sempre presente nas solenidades da Semana Santa. Ao lado da prima Naná Gabrich, cuidava do caixão do Cristo morto.

Anfitriã de Natais memoráveis entre família e amigos, foi criança apaixonada por presépios abertos à visitação pública em sua cidade. Escreveu várias crônicas sobre as memórias olfativas do Natal luziense, com seus leilões, quecas e o presente dos presentes: a maçã importada, embalada em papel azul-arroxeado.

Sempre elegante, a jovem jornalista foi uma das mulheres mais bonitas da BH de sua época. Naqueles tempos, no “mais britânico” Automóvel Clube, não era de bom tom servir cerveja. Porém, a gelada de Anna nunca faltava. Chegava à mesa escondidinha dentro de elegantes baldes prateados de champanhe.

A turma da jovem jornalista reunia intelectuais e artistas: o escritor Silviano Santiago, o pintor Guignard e o coreógrafo Klauss Vianna, primo querido dela, entre eles. Havia também o jornalista Cyro Siqueira (1930-2014), responsável por sucessivas inovações no Estado de Minas, crítico de cinema respeitado nacionalmente. Foi paixão fulminante: viveram juntos por mais de 50 anos, até a morte dele, de câncer.

Em sua coluna neste jornal, Cyro, volta e meia, mandava recados à “moça da segunda página”, onde era publicada a crônica de Anna. O casal dividia o amor pela cultura e pelas viagens ao exterior. Numa delas, foram conhecer redações já informatizadas, antes de o computador chegar aos jornais brasileiros. “Ele já previa as mudanças tecnológicas, era o professor que eu tinha dentro de casa”, contou ela.