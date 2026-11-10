Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça

Sorteio da loteria da Caixa nesta terça-feira (10/11) - (crédito: Reprodução/YouTube)

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta terça-feira (10/11), cinco loterias: os concursos nº 3084 da Mega-Sena; o nº 3826 da Lotofácil; o nº 7164 da Quina; o nº 2466 da Timemania e o nº 1344 do Dia de Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

A queridinha da noite, a Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 3.287.949,90, teve as seguintes dezenas sorteadas: 37-14-31-06-22-30.

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A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2.000.000,00 para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 03-15-25-22-24-21-02-18-13-05-19-08-01-09-12.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Quina, com prêmio previsto de R$ 3.790.453,77, teve os seguintes números sorteados: 65-50-26-30-62.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 26.300.000,00 apresentou o seguinte resultado: 53-64-56-17-48-16-19. O time do coração é o Guarani de São Paulo.

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Com prêmio previsto de R$ 4.400.000,00, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 23-04-08-26-01-12-25. O mês da sorte é Março.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

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