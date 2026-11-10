Como cadastrar celular para receber os alertas da Defesa Civil no DF

Como cadastrar o celular para receber alerta da Defesa Civil - (crédito: Freepik)

Moradores do Distrito Federal podem cadastrar o telefone celular gratuitamente para receber alertas meteorológicos e avisos de emergência emitidos pela Defesa Civil durante este período chuvoso. O serviço envia comunicados preventivos em tempo real para aparelhos cadastrados, informando sobre tempestades severas, vendavais, alagamentos e risco de enxurradas nas regiões administrativas da capital.

Ativação dos avisos gratuitos por SMS

O envio de mensagens de texto dispensa sinal de internet no aparelho e opera com estabilidade em qualquer modelo de telefone celular. A plataforma utiliza a estrutura do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad) para disparar comunicados focados na localização geográfica informada pelo cidadão.

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Para habilitar o recebimento via SMS, o morador deve seguir as instruções:

abrir o aplicativo de mensagens de texto do telefone celular;

digitar o número 40199 no campo reservado ao destinatário;

escrever os oito dígitos do código de endereçamento postal (CEP) no corpo da mensagem (pode incluir ou não hífen e pontuação);

enviar o texto e aguardar a mensagem de confirmação emitida pelo sistema oficial.

Quem costuma circular por diferentes cidades ou quer monitorar a residência de parentes pode registrar múltiplos códigos postais no mesmo aparelho, sem limite de cadastros. Basta encaminhar outro SMS com o CEP pretendido para o número 40199. Para interromper o recebimento dos avisos referentes a uma localidade específica, o usuário precisa enviar a palavra "SAIR" (em letras maiúsculas) acompanhada dos dígitos do CEP registrado.

Como receber alertas pelo WhatsApp

A Defesa Civil também disponibiliza avisos pelo WhatsApp, permitindo visualizar previsões meteorológicas detalhadas e recomendações de segurança com agilidade. O recurso institucional opera por meio de uma conta com atendimento automatizado que facilita o acesso aos dados climáticos.

Para ativar os alertas dentro do aplicativo de conversas, o procedimento envolve:

adicionar o número (61) 2034-4611 à lista de contatos do dispositivo móvel;

iniciar uma conversa com o contato salvo dentro do aplicativo;

mandar uma saudação simples, como a palavra "olá", para acionar o atendimento virtual;

interagir com as alternativas do menu e compartilhar a localização atual ou digitar o CEP residencial;

confirmar a solicitação para receber boletins meteorológicos contínuos e alertas urgentes na tela do telefone.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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