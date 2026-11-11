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BR-040: carreta com placas falsas transportava carga roubada de R$ 855 mil

Motorista de 32 anos foi preso durante fiscalização. Carreta também tinha registro de roubo e circulava com placas adulteradas

PRF recupera carga roubada de quase R$ 1 milhão na BR-040, em MG - (crédito: PRF/Reprodução)
PRF recupera carga roubada de quase R$ 1 milhão na BR-040, em MG - (crédito: PRF/Reprodução)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou uma carreta e uma carga roubadas, na tarde dessa terça-feira (10/11), na BR-040, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. O motorista, de 32 anos, foi preso em flagrante. O veículo também tinha registro de roubo e circulava com placas falsas. O valor da mercadoria é avaliada em R$ 855.518,18. 

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Segundo a PRF, a abordagem aconteceu por volta das 14h25 no km 774 da rodovia, depois que a seguradora responsável pela carga apresentou uma denúncia.

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Durante a fiscalização, os policiais identificaram que o conjunto formado pelo caminhão-trator e pelo semirreboque estava circulando com placas diferentes das originais.

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Após procedimentos de identificação veicular e consultas aos sistemas, a equipe confirmou que o veículo possuía registro de roubo.

Motorista disse que recebeu carga em Uberlândia

Questionado pelos policiais, o motorista relatou que havia recebido a carga no Posto Caiapó, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e que deveria transportá-la até Três Rios, no Rio de Janeiro.

A mercadoria, pertencente à empresa Unilever, estava acompanhada de diversas notas fiscais e tinha valor total de R$ 855.518,18.

Diante das irregularidades, o condutor foi preso em flagrante, suspeito dos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Ele foi encaminhado, sem ferimentos, à Delegacia da Polícia Civil em Juiz de Fora, onde a ocorrência foi registrada. A Unilever foi procurada pela reportagem, que aguarda resposta. 

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Wellington Barbosa - Estado de Minas

Por Wellington Barbosa - Estado de Minas
postado em 11/11/2026 10:44
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