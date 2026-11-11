Refit: operação do MP prende piloto e busca familiares de Ricardo Magro

Ricardo Magro, empresário ligado ao Grupo Refit, não foi localizado pelos investigadores e está foragido desde maio, quando teve a prisão decretada pelo STF - (crédito: Divulgação)

O piloto da Fórmula Truck André Marques foi preso na manhã desta quarta-feira (11/11), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, durante uma operação do Ministério Público do Estado contra um esquema de sonegação fiscal envolvendo o Grupo Refit, ligado ao empresário Ricardo Magro.

A ação, batizada de Operação Charon, prevê o cumprimento de 14 mandados de prisão e 21 de busca e apreensão, com apoio do Ministério Público de São Paulo. Além de Marques, estão entre os alvos parentes de Magro e dois ex-presidentes da Refit. A investigação aponta vínculos do piloto com o empresário, mas as autoridades não detalharam sua suposta participação no esquema.

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Magro não foi localizado. Ele está foragido desde maio, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) decretou sua prisão na primeira fase da Operação Sem Refino. O empresário não vem ao Brasil desde 2018, e seu paradeiro é desconhecido.

As investigações são conduzidas pelo Grupo de Atuação Especializada de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal (Gaesf), do Ministério Público do Rio de Janeiro, e apuram suspeitas de sonegação fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro.



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Segundo as autoridades, o passivo tributário das empresas do grupo no Rio de Janeiro ultrapassa R$ 15 bilhões. Desse montante, aproximadamente R$ 14 bilhões são atribuídos à Refinaria de Manguinhos. Magro é apontado pelos investigadores como responsável por um esquema de fraude tributária com débitos estimados em R$ 50 bilhões.