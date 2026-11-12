COP31: ministro reitera a intenção do Brasil de continuar com a exploração de petróleo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, participaram da Cúpula de Líderes sobre Florestas, na COP31, em Antalya, na Turquia. - (crédito: Fernando Donasci/MMA)

O ministro do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco, reiterou a intenção do Brasil de continuar com a exploração de petróleo, mas negou contradição com os esforços para a transição em direção a uma economia de baixo carbono.

"O petróleo é um recurso ainda estratégico no plano internacional e o Brasil não entende que deva abrir mão de um recurso estratégico para o qual há demanda", afirmou, em coletiva de imprensa durante a 31ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP31.

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A declaração segue o encontro bilateral entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, às margens da COP31 na quarta-feira (11). Na reunião, Lula discutiu perspectivas de investimentos brasileiros no setor petrolífero venezuelano e acertou uma visita do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ao país vizinha antes do final do ano.

No entendimento de Capobianco, a indicação não contraria a agenda de descarbonização da economia brasileira, com a qual o País segue comprometido, de acordo com ele. O ministro lembrou que quase 90% da matriz elétrica vem de fontes renováveis, enquanto, na matriz energética, a proporção chega a 50%.

Ambos também discutiram as perspectivas de ampliação de investimentos brasileiros no setor petrolífero e acordaram a realização de visita do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ainda este ano. "O avanço da exploração de petróleo não compromete essa agenda", garantiu.