Quina, Lotofácil, Dupla-Sena, Super Sete, +Milionária e Lotomania: resultados desta quarta

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite desta quarta-feira (25/10), sete loterias: os concursos 3827 da Lotofácil; o 7165 da Quina; o 2998 da Lotomania; o 3031 da Dupla-Sena; o 1345 do Dia de Sorte; o 921 do Super-Sete; e o 406 do +Milionária. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 8,7 milhões, teve os seguintes números sorteados: 47-57-58-74-77.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/quina



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Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 2 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 01-02-04-05-06-10-11-13-15-16-18-20-21-22-23.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/lotofacil

+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 113 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 03-06-14-26-36-42. Os trevos sorteados foram: 3-5.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

https://loterias.caixa.gov.br/Paginas/mais-milionaria.aspx

Dupla-Sena

A Dupla Sena teve os seguintes números sorteados: 13-16-18-21-27-28 no primeiro sorteio; 03-11-16-18-32-37 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ R$ 12,1 milhões no primeiro sorteio; e R$ 151,3 mil no segundo sorteio.

A quantidade de ganhadores da Dupla Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/duplasena

Super-Sete

Com prêmio previsto de R$ 300 mil, a Super Sete teve os seguintes números sorteados:

Coluna 1: 1

Coluna 2: 1

Coluna 3: 9

Coluna 4: 7

Coluna 5: 2

Coluna 6: 6

Coluna 7: 0

A quantidade de ganhadores da Super Sete e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal. http://loterias.caixa.gov.br/wps/portal/loterias/landing/supersete







