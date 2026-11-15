Mega-Sena: veja números sorteados para prêmio de R$ 27 milhões

A Mega-Sena sorteia, neste domingo (15/11), prêmio estimado em R$ 27 milhões. As seis dezenas do concurso 3.086 são sorteadas a partir das 11h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Além da Mega-Sena também são sorteados os concursos 3830 da Lotofácil, 7168 da Quina, 2468 da Timemania e 1348 da Dia de Sorte.



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Veja

Mega-Sena

A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 27 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 43 - 03 - 20 - 35 - 46 - 38.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 6 milhões para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 12 - 09 - 24 - 01 - 22 - 18 - 03 - 17 - 16 - 13 - 14 - 25 - 21 - 23 - 04.

A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 12 milhões, teve os seguintes números sorteados: 17 - 20 - 61 - 28 - 26.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 27,5 milhões apresentou o seguinte resultado: 15 - 38 - 47 - 03 - 22 - 31 - 61 - . O time do coração é o 64 - Clube do Remo (PA).

A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte

Com prêmio previsto de R$ 650 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 25 - 02 - 23 - 18 - 11 - 01 - 07 . O mês da sorte é 02 - Fevereiro.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.