Instabilidades avançam e aumentam risco de temporais em diferentes regiões

Chuvas intensas e temporais devem atingir grande parte do Brasil devido a áreas de instabilidade climática - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Áreas de instabilidade ganham força sobre o Brasil devido ao avanço de uma ampla massa de ar tropical quente e úmido. O transporte de umidade do norte para o sul, associado a áreas de baixa pressão no interior do continente, provoca chuvas em grande parte do Centro-Sul.

No sábado (14/11), um cavado meteorológico avança sobre áreas da Argentina e Paraguai e intensifica temporais em Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul. No domingo (15), essa perturbação avança para o Sudeste e Centro-Oeste, espalhando chuvas por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Goiás, além de alcançar o interior nordestino.

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Canal de umidade e alertas

O modelo numérico COSMO indica a formação de uma área de baixa pressão atmosférica na costa do Sudeste entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira (16). O sistema ajuda a estabelecer uma zona de convergência de umidade que conecta o Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste, ampliando as instabilidades.

Avisos amarelos de perigo potencial para tempestades abrangem diversos estados no período:

Região Norte: a aproximação da ZCIT marca o retorno das chuvas no Amapá no sábado, sob alerta de tempestade. As máximas chegam a 37 °C em Boa Vista (RR) no domingo e na segunda-feira.

Região Nordeste: as chuvas ganham força no domingo no centro e sul do Maranhão e Piauí, sul do Ceará e na Bahia. A temperatura máxima alcança 38 °C em Teresina (PI) no sábado.

Região Centro-Oeste: o tempo instável traz alertas de tempestades para toda a região no domingo. Na segunda-feira, as temperaturas ficam amenas em Goiás e no Distrito Federal, com máxima de 24 °C em Brasília (DF).

Região Sudeste: o domingo registra tempo chuvoso e alerta de tempestades nos quatro estados. Na segunda-feira, a chuva forte atinge o oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro e Espírito Santo, com mínima de 15 °C em São Paulo (SP).

Região Sul: os temporais atingem os três estados no sábado e persistem no domingo no Paraná, Santa Catarina e norte gaúcho. A segunda-feira começa com tempo mais estável e calor de 29 °C em Porto Alegre (RS).

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.