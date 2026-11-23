Sistema de Gestão Fundiária (Sigef), administrado pelo Incra. A plataforma é utilizada para identificar e impedir sobreposição entre áreas rurais e públicas - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A Justiça Federal determinou a inclusão dos limites da Terra Indígena Kaxixó nos sistemas oficiais de gestão fundiária e ambiental. A ação acolhe pedidos do Ministério Público Federal ajuizados em maio de 2021.

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Localizada nos municípios de Martinho Campos e Pompéu, no centro-oeste de Minas Gerais, o território de 5.411 hectares havia perdido a proteção cadastral após a edição da Instrução Normativa nº 9/2020 (IN 9/2020), da Funai. A mudança restringiu a emissão da Declaração de Reconhecimento de Limites (DRL) às terras indígenas já homologadas por decreto presidencial.

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Com isso, as terras indígenas que ainda estavam em processo de demarcação, como a do povo Kaxixó, deixaram de integrar o Sistema de Gestão Fundiária (Sigef), administrado pelo Incra. A plataforma é utilizada para identificar e impedir sobreposição entre áreas rurais e públicas.

A mudança permitia que imóveis particulares obtivessem certidões mesmo quando se sobrepunham a territórios indígenas já identificados e delimitados pelo poder público, segundo alertou o MPF. Na ação, o órgão destacou o risco de invasões, conflitos fundiários e insegurança jurídica.



A Justiça Federal estabeleceu um prazo de 60 dias para que Funai e Incra concluam as atualizações, sob pena de multa diária de R$ 200 por obrigação descumprida.

*Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer