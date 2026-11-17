Um grupo de indígenas Awá-Guajá, que vive em isolamento na Amazônia maranhense, foi visto próximo a uma comunidade Guajajara na Terra Indígena Araribóia, no oeste do Maranhão, nesta segunda-feira (16/11). O raro contato do grupo historicamente isolado mobilizou o Governo Federal, que acompanha a situação da população indígena na região.

O grupo composto por cerca de 20 pessoas já havia sido avistado nas proximidades de um posto da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), em Araribóia, no último domingo (15). Os Awá-Guajá fizeram breve contato com os indígenas Guajajara, da aldeia Tawari, que distribuíram alimentos antes dos integrantes retornarem à floresta.

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De acordo com a Coordenação das Organizações e Articulações dos Povos Indígenas do Maranhão (Coapima), a condição física de crianças e idosos presentes no grupo chamou a atenção, por apresentarem acentuada magreza.

“O episódio reforça a importância de uma atuação cuidadosa dos órgãos responsáveis, considerando os riscos que o contato não planejado pode representar para populações indígenas isoladas, principalmente pela exposição a doenças e outras ameaças à sua integridade”, diz o comunicado divulgado pela Coapima.

Governo se mobiliza

Em nota à imprensa, o Governo Federal afirmou que acompanha a situação por meio do Ministério dos Povos Indígenas (MPI), da Funai e da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai).

“Conforme preconizado pela Portaria Conjunta MS/FUNAI Nº 4.094 foi instaurada a Sala de Situação com o objetivo de subsidiar a tomada de decisões dos gestores e a ação das equipes locais diante do estabelecimento de possíveis situações de contato, surtos ou epidemias envolvendo os Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato”, diz o comunicado.

A prioridade, de acordo com MPI, é garantir a proteção da vida, da saúde e da autonomia dos Awá em isolamento voluntário. O órgão também reforça o direito à autonomia de povos indígenas na decisão de entrar ou não em contato com a população externa.

“Além dos aspectos territoriais e culturais, existe uma preocupação sanitária fundamental. Povos indígenas isolados podem apresentar elevada vulnerabilidade epidemiológica em razão da limitada exposição histórica a determinados agentes infecciosos. Dessa forma, doenças comuns à população em geral podem representar riscos significativos à saúde desses grupos”, diz a nota.

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Lideranças se manifestam por restrição de acesso

Nas redes sociais, lideranças da terra indígena Arariboia publicaram um comunicado com orientações para proteção dos Awá-Guajá. Elas pedem pela restrição do acesso de pessoas de fora da região e que ninguém tente forçar contato com os indígenas.

"Atendendo ao pedido dos caciques, das lideranças e dos moradores das comunidades da região da Terra Indígena Arariboia, reforçamos que, neste momento histórico, não será permitida a entrada de autoridades, instituições ou organizações na reserva", diz a publicação. "Estamos diante de um momento muito importante e delicado. A entrada de pessoas de fora pode representar um grande risco de contaminação, colocando em perigo a saúde e a vida desses povos".

A região

Grupos voluntariamente isolados dos Awá-Guajá vivem na floresta amazônica maranhense há décadas, em um contingente estimado em cerca de 60 pessoas, segundo relatórios da Funai.

A região habitada pelos Awá é uma das últimas parcelas da floresta preservadas pelo estado, que já tem 75% do bioma desmatado, de acordo com o programa Povos Indígenas no Brasil. O avanço de madeireiras e o desenvolvimento da agropecuária historicamente prejudica a preservação das terras indígenas no Maranhão.

Um estudo do Instituto Socioambiental e do Joint Research Centre, de 2019, aponta que 92% da floresta remanescente em terras habitadas pelos Awá-Guajá está degradada. Já na aldeia Araribóia, que já registrou episódios de violência contra lideranças indígenas, 38% da floresta está comprometida.

A diretora da ONG Survival International, Caroline Pearce, afirmou que o contato desses povos é extremamente preocupante e que a invasão de seus territórios coloca grupos isolados em perigo. “Os Awá isolados estão sob grande pressão, à medida que invasores avançam por todos os lados de seu território, empurrando-os para uma área de floresta cada vez menor. O governo brasileiro deve destinar os recursos necessários para proteger Arariboia dos invasores que estão devastando a região, em flagrante desrespeito à lei”, afirma.