O local será reconhecido como bem do patrimônio nacional, sob a perspectiva da preservação da verdade e da memória do período da ditadura civil-militar (1964-1985) - (crédito: IPHA/Divulgação)

O prédio que abrigou um dos principais centros de interrogatório e violência do regime militar no Rio de Janeiro agora integra oficialmente o rol de patrimônios protegidos do país. Em votação unânime nesta quinta-feira (26), o Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural aprovou o tombamento definitivo do antigo DOI-CODI, inscrevendo-o no Livro de Tombo Histórico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A medida conclui o processo iniciado com o tombamento provisório em maio deste ano.

A decisão reconhece a importância da edificação situada na Rua Barão de Mesquita, 425, no bairro da Tijuca, como testemunho concreto da resistência contra o autoritarismo instaurado em 1964. O imóvel, pertencente ao 1º Batalhão de Polícia do Exército (1º BPE) e onde funciona o Pelotão de Investigação Criminal, passa a carregar o status de memória física das lutas democráticas brasileiras.

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Memória física da repressão

A partir de 1970, durante os anos da ditadura, o Destacamento de Operações de Informações e o Centro de Operações de Defesa Interna operaram no endereço como engrenagem central de perseguição estatal. Opositores políticos eram levados ao local para interrogatórios sob coerção e ficavam encarcerados em celas clandestinas.

Entre as vítimas mais conhecidas que passaram pela unidade está o ex-deputado Rubens Paiva, preso em 1971 e morto após ser torturado por agentes do regime. O espaço guarda atualmente um busto em homenagem ao parlamentar, símbolo da busca por verdade e justiça mantida por familiares e entidades de direitos humanos.

Para o conselho, preservar a estrutura física impede o apagamento de episódios dolorosos e reforça a garantia de não repetição dessas práticas pelo Estado. A preservação da arquitetura original garante também que futuras gerações possam estudar e compreender o funcionamento dos aparelhos de repressão em território fluminense.

Precedente para novos reconhecimentos

A relatora do processo de tombamento, Cristina Meneguello, defendeu que o imóvel carioca não seja visto como caso isolado na política de preservação nacional. Durante a apresentação do voto, a conselheira reforçou a necessidade de estender a proteção a outras estruturas ligadas aos anos de exceção espalhadas pelos estados.

Em sua sustentação, a relatora enfatizou a responsabilidade de manter vivos os vestígios daquele período: "Que este tombamento não seja compreendido como ‘exemplar suficiente’ do tema, de modo a levar ao indeferimento novos pedidos de atribuição de valor a locais relacionados à ditadura militar no país".

Cristina Meneguello também pontuou que "a memória dos passados sensíveis demanda materialidade", justificando a urgência de proteger os edifícios onde ocorreram violações de direitos humanos para assegurar a documentação histórica da cidadania.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.