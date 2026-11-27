Enfeites de Natal da Avenida Paulista são criticados nas redes sociais - (crédito: Reprodução/X)

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta sexta-feira, 27, que solicitou a substituição dos enfeites de Natal instalados em postes da capital paulista após críticas à decoração nas redes sociais. O prefeito reconheceu que também não gostou das peças e disse ter pedido que fossem utilizados os modelos do ano passado.

"Se houve essa colocação do Papai Noel e do anjinho, que as pessoas não gostaram, eu também não gostei, e a gente faz as coisas tentando acertar", afirmou Nunes.

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Segundo o prefeito, os enfeites foram escolhidos a partir de um catálogo apresentado pela Ilumina SP, concessionária responsável pela iluminação pública da capital. A empresa ficou de verificar a possibilidade de utilizar as peças do ano passado.

Nunes defendeu a decisão de substituir os enfeites e pediu desculpas pelo eventual incômodo causado pela decoração.

"Realmente não ficou legal e o importante é isso, a gente vê que algo não foi bacana, não fingir que não está acontecendo, vamos corrigir", disse. O prefeito afirmou ainda que as luzes da decoração natalina serão acesas nesta sexta-feira e avaliou que a iluminação deste ano será mais bonita do que a de 2025.

Ministério Público analisa representação sobre decoração de Natal

O Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) analisa uma representação apresentada pelo vereador Toninho Vespoli (PSOL) sobre possíveis irregularidades na decoração natalina da capital. O documento foi recebido pela Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social na quarta-feira, 25.

A decoração de Natal, segundo a Prefeitura, custou R$ 6,1 milhões. O Instituto Girassol foi a empresa selecionada para executar o projeto "Natal Iluminado Paulista 2026". O vereador questiona a transparência do processo e a compatibilidade dos valores com os serviços prestados.

Em nota enviada ao Estadão, a Prefeitura de São Paulo afirmou que "as acusações do parlamentar são infundadas e demonstram má-fé e profundo desconhecimento do assunto". Procurado, o Instituto Girassol não respondeu.