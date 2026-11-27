PF mira hacker em Minas Gerais e ensina como proteger seus dados - (crédito: Divulgação/ Polícia Federal )

A Polícia Federal deflagrou a Operação Revelatio nesta sexta-feira (27/11) para combater crimes virtuais em Minas Gerais. A corporação cumpriu um mandado de busca e apreensão na cidade de Coronel Fabriciano, tendo como alvo um hacker investigado por atividades ilícitas na rede.

A 1ª Vara Federal Criminal de Montes Claros expediu a ordem judicial cumprida pelos agentes a partir de Ipatinga. As apurações concentram o foco na atuação de um grupo cujos integrantes se autodenominam hackers.

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Os investigados compartilhavam credenciais de acesso a sites e plataformas governamentais. As condutas apuradas ocorriam na dark web, ambiente em que os envolvidos mantinham grupos fechados em plataformas digitais para a troca das credenciais.

No decorrer dos trabalhos, a corporação também identificou outros delitos graves praticados pelos membros da rede: indícios da prática de crimes de racismo e atos de apologia ao nazismo por alguns participantes.

Orientações da Polícia Federal para a segurança de dados

Diante do vazamento de credenciais de sistemas governamentais, a Polícia Federal divulgou recomendações direcionadas aos servidores públicos. O objetivo central consiste em prevenir acessos indevidos e proteger as informações e os sistemas da administração pública.

A corporação orienta a equipe governamental a seguir práticas essenciais de segurança:

manter as credenciais de acesso sob uso pessoal e restrito;

não compartilhar senhas com outras pessoas;

atualizar as senhas regularmente;

evitar clicar em links contidos em mensagens suspeitas;

evitar abrir anexos de mensagens suspeitas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.