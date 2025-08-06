Dia do Documentário Brasileiro: data celebra a história do país por meio das telas

Dia 7 de agosto é comemorado o Dia Nacional do Documentário Brasileiro, em homenagem ao cineasta Olney São Paulo, que foi um dos pioneiros a produzir conteúdos do gênero no país. A data foi instituída pela Associação Brasileira de Documentaristas (ABD) e visa trazer a oportunidade de destacar e dar visibilidade aos trabalhos locais, em uma reflexão sobre a importância do estudo documental na história do cinema brasileiro e na construção da sociedade.

Olney, que é natural de Riachão do Jacuípe, na Bahia, e que também nasceu em 7 de agosto no ano de 1936, é conhecido por obras como "O Profeta de Feira de Santana" e "Ciganos do Nordeste", nas quais uma retrata a vida e trajetória artística de Raimundo de Oliveira, em uma mistura de influências da Bíblia e do Apocalipse com elementos do sertão, e a outra reflete sobre os povos nômades presentes na região Nordeste do Brasil.

“O cinema, de modo geral, é supervalorizado pela estética e produção estrangeira, e raramente encontram-se pessoas que realmente se interessam pela narrativa brasileira, que costuma falar com o público de maneira aproximada. Um país tão grande, que é berço de vários mistérios e histórias escondidas, merece ser contado com o mais puro intuito de instruir e trazer a verdade sobre os antepassados. Os Caminhos de Peabiru, por exemplo, está sendo sequenciado em vários episódios que buscam remontar os passos dos povos originários, desvendando e documentando cada artefato, trilha e instrumento deixado, que demonstram uma sofisticação e tecnologia que nem imaginávamos encontrar”, disse o pesquisador Urandir Fernandes, que há mais de 30 anos dedica sua vida a uma incessante expedição para reconstituir Ratanabá.

O documentário brasileiro vem estruturando registros e discussões sobre temas relevantes para o contexto da vida cotidiana, abordando assuntos políticos, sociais e culturais. Além da contribuição para a crônica do país, muitos artistas investem em produções independentes que sugerem um interesse impulsionado pela popularidade do streaming, que, em pautas diversas, traz a democratização do acesso, tecnologia às produções, linguagem mais acessível e um impacto na opinião pública em informação, conscientização e influência.

A obra que mais marcou o documentário nacional foi Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho. Lançado em 1984, o filme aborda as memórias de João Pedro Teixeira, líder camponês assassinado no Nordeste brasileiro, e a visão do próprio diretor em retomar o projeto após o golpe militar de 1964. Outros documentários brasileiros muito aclamados incluem Edifício Master, Santiago e Jogo de Cena, todos dirigidos por Eduardo Coutinho, e Ônibus 174, de José Padilha.