Corpo é encontrado com crânio esmagado e várias perfurações em São Sebastião

RR Renata Rios

(foto: Wallace Martins/Esp. CB/D.A Press)

O corpo de um homem de 36 anos foi encontrado com sinais de espancamento em São Sebastião, no início da tarde deste sábado (15/8). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima foi localizada já sem vida, na Quadra 1, em frente ao Lote 14, no Capão Comprido.

Vandeilson Muniz de Souza foi encontrado em um terreno baldio, com o crânio esmagado, devido a várias pedradas, e, aproximadamente, 40 golpes de faca na região da barriga. De acordo com pessoas da região, o homem era catador de materiais recicláveis.

O crime está sendo investigado pela Polícia Civil e ainda não há informações sobre o que motivou o espancamento.