Homem desaparecido desde sexta-feira é encontrado morto

RR Renata Rios

(foto: Arquivo pessoal )

O morador da Colônia Agrícola de Samambaia Waldemar Maciel Mendes, que estava desaparecido desde a última sexta-feira (14/8), foi encontrado sem vida. A família divulgou a informação por meio das redes sociais neste sábado (15/8).

Ele havia sido visto pela última vez no fim da manhã de sexta-feira, quando foi a uma agência bancária em Taguatinga Centro, com a irmã, Marli. Ela voltou para casa e Waldemar, que vivia com ela e o cunhado, disse que retornaria em seguida, o que não ocorreu.

A família ficou logo preocupada, por Waldemar ter diagnóstico de esquizofrenia, e passou a procurá-lo pedindo ajuda para que ele fosse localizado. Marli disse que, depois da pandemia o estado emocional do irmão havia piorado. "Por causa dessa pandemia, ele não tem saído. Mas, normalmente, ele tem o hábito fazer as atividades dele e agora não sai porque tem que ficar em casa", lamentou ao falar sobre o desaparecimento.