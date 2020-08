Carros e motos estão em leilão do Detran-DF; Veja como participar

CB Correio Braziliense

O leilão ocorre exclusivamente on-line. No primeiro dia (17/8), veículos considerados sucatas foram a leilão, no segundo (18/8), será a vez dos carros e motos "conservados". - (foto: Ronaldo de Oliveira/CB/D.A Press)

O terceiro leilão de veículos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) de 2020 teve início nesta segunda-feira (17/8). O evento ocorre de forma virtual no site da Flexleilões, a partir das 9h. Hoje, são leiloados veículos considerados sucatas e, na terça-feira (18/8), último dia da arrematação, os automóveis e motocicletas na condição de conservados.



Para participar, o interessado deve efetuar cadastro prévio no site da Flexleilões, encaminhar a documentação necessária e aceitar as diretrizes do leilão, com antecedência mínima de 24 horas do evento.

Lances

O valor mínimo de lance para automóveis é de R$ 500 e, para motocicletas, de R$ 200. Os lotes arrematados serão entregues em duas etapas: as sucatas, de 26 de agosto a 4 de setembro; e os conservados, 21 de setembro a 2 de outubro.

É necessário a apresentação de documentos durante a realização dos lances on-line. No caso de pessoa física, o documento de identidade ou equivalente; CPF; Comprovante de residência e procuração com firma do outorgante reconhecida por tabelião (se for o caso) deverão estar em mãos.

Em relação à pessoa jurídica, esta precisa mostrar além dos documentos já listados acima, o Ato Constitutivo e devidas alterações; Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (emitido nos últimos trinta dias).