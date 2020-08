Teleatendimento da OAB/DF é prorrogado até 31 de agosto

CB Correio Braziliense

Veja como fica o teleatendimento até agosto - (foto: Paulo H. Carvalho/CB/D.A Press - 5/9/7)

A A Ordem do Advogados Seccional do Distrito Federal (OAB-DF) prorrogou o teleatendimento da Fundação de Assistência Judiciária, do Tribunal de Ética e Disciplina e da Escola Superior de Advocacia até 31 de agosto. O atendimento virtual permanece em funcionamento das 13h às 19h, até 31 de agosto. Eventos e reuniões presenciais também seguem suspensos.



De acordo com a entidade, os processos de atendimento ao público continuarão exclusivamente por meio da plataforma OAB/DF Digital, por e-mails institucionais e telefones setoriais. No site da Seccional também há um chat disponível, além do WhatsApp, que atende serviços dos setores de Comissão de Seleção, de Comissão de Sociedade de Advogados e ao Setor de Cobrança. As Subseções que funcionam em fóruns respeitarão o horário de expediente dos respectivos tribunais.

Além disso, conforme norma de organização e precauções de contágio, terão funcionamento os postos Sala de Advocacia da Ok Office Tower, das 10h às 18h, e a Sala de Advocacia do Edifício Sede da OAB/DF, das 13h às 19h.

As Salas de Apoio à Advocacia que funcionam no Complexo Penitenciário da Papuda, na Penitenciária Feminina do Distrito Federal (Colmeia) e no Departamento de Polícia Especializada (DPE) funcionarão de acordo com o horário de expediente de cada unidade.