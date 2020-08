Motorista que atropelou casal no Lago Sul apresentará laudo psiquiátrico

SP Sarah Peres

A defesa do motorista Caio Ericson Ferraz Pontes de Mello, de 32 anos, disponibilizará laudo psiquiátrico que comprove o diagnóstico de depressão, além das receitas com os medicamentos ingeridos pelo assessor parlamentar. O morador do Jardim Botânico é acusado de colidir contra uma motocicleta, conduzida por Douglas Gonçalves dos Santos, 20. Na garupa estava a mulher do motoboy, Paula Thais Gomes Oliveira, 18. Ele fugiu após o acidente. A jovem está internada em estado grave no Hospital de Base, após perder um dos seios e ter de amputar a mão esquerda.

Na noite desta quarta-feira (19/8), a advogada Ana Carolina Alipaz confirmou ao Correio que os exames serão enviados à 10ª Delegacia de Polícia, contudo, não estipula prazo para a entrega. O exame e receita médica poderão corroborar com a versão prestada por Caio Ericson em depoimento à unidade na terça (18), quando afirmou ter sofrido um "apagão" logo após deixar um restaurante, próximo ao Lake Side, e seguia para casa. No caminho, na QI 19 do Lago Sul, ele colidiu na traseira moto e atropelou as vítimas.

Paula Thais e Douglas foram atropelados no último domingo (16/8), na QI 19 do Lago Sul (foto: Redes sociais)

O assessor parlamentar negou ter ingerido bebidas alcoólicas ou drogas antes do acidente. Destacou, na versão, que passa por um quadro de depressão, com uso de medicação, por conta de um divórcio. Caio Ericson bateu na motocicleta e fugiu do local, passando por cima das pernas de Douglas. Ele acelerou, sendo que Paula Thais estava no capô do carro. A polícia procura imagens que mostrem a dinâmica do acidente.

A mulher tentou se segurar ao automóvel, que continuou seguindo pela via. Ela arrasou a parte esquerda do corpo pelo trajeto de 4 quilômetros, até perder as forças e cair ao chão, já na QI 23. Um amigo, que seguia o casal em uma segunda moto, encontrou a vítima desmaiada no local. O Corpo de Bombeiros encaminhou Paula Thais em estado gravíssimo ao hospital.

Nesta quarta-feira (19), especialistas do Instituto de Medicina Legal (IML) estiveram no Base para realizar o exame de corpo de delito da vítima. Solicitado em caráter de urgência, o material deve ser disponibilizado em menos de 30 dias. Agentes da 10ª DP não escutaram a jovem, em respeito ao quadro de saúde e ao estado mental dela, que está traumatizada.

Histórico de embriaguez

De acordo com apuração do Correio, Caio Ericson tem duas infrações de trânsito por alcoolemia ao voltante e ao menos 10 por excesso de velocidade. Ele estava com a Carteira Nacional de Habilitação bloqueada e, portanto, proibido de dirigir. A primeira autuação do suspeito ocorreu em 1º de novembro de 2008, cinco meses após a Lei Seca começar a vigorar no Brasil. Às 2h15, ele foi flagrado transitando pela contramão da via, perto do Marina Hall, quando foi abordado pela fiscalização.

O segundo episódio de alcoolemia ao volante foi registrado às 1h10 de 21 de janeiro de 2010. O morador do Jardim Botânico caiu novamente em uma blitz da lei seca, no Setor de Clubes Sul, próximo ao Pier 21. O prontuário do acusado também indica que, em 14 de maio, quatro meses após esse último flagrante, os radares flagraram três infrações por excesso de velocidade, todas por volta das 4h.

Além disso, há registro de multas por dirigir falando ao celular, estacionamento irregular e avanço de sinal vermelho. Não foi possível confirmar que estes casos foram cometidos por Caio Ericson. No entanto, se outra pessoa dirigia o veículo, ele não procurou os órgãos de trânsito para transferir as multas que ainda constam no nome dele.

Em relação aos flagrantes de infrações de trânsito, a defesa informou que está “acompanhando as investigações e averiguando todas as informações e nos manifestaremos em momento adequado, posteriormente”.