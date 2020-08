Bancos de leite do DF operam no limite

CB Correio Braziliense

A doação deve ser feita em pote de vidro com tampa plástica e, em seguida, conservada no congelador - (foto: Crédito: Minervino Junior/CB/D.A. Press. )

Os bancos de leite do Distrito Federal estão operando no limite. Em toda a rede, cerca de 250 bebês prematuros internados nos hospitais públicos da capital precisam do alimento para sobreviver. Para isso, é preciso que as mulheres sadias que estejam amamentando contribuam através da doação.

Segundo a coordenadora das Políticas de Aleitamento Materno e Banco de Leite Humano do Distrito Federal, Miriam Santos, houve aumento na doação mas ainda não é suficiente. “Nos últimos meses, temos conseguido coletar mais do que a média, entretanto, com o aumento da demanda e muitas mães que utilizam o transporte público sentindo medo por causa da pandemia deixaram de ajudar, precisamos que mais mulheres sejam voluntárias”, reforça.

No caso do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), há cerca de 51 leitos de alojamento conjunto (mãe e bebê) na maternidade, 15 leitos de cuidados intermediários, 20 leitos na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) neonatal. O Banco de Leite realiza em torno de mil atendimentos relacionados à assistência à amamentação no local.

Por mês, também são feitos aproximadamente 350 partos mensais. “Nos últimos dias, estamos com 35 prematuros recebendo dieta em oito horários todos os dias”, contabilizou a enfermeira responsável pelo Banco de Leite do HRSM, Terjane Machado.

“O leite humano é o melhor alimento para qualquer criança. É o padrão ouro da alimentação infantil. Para os que estão internados, é de extrema importância para a recuperação da saúde, portanto, precisamos melhorar nossos estoques”, acrescentou a coordenadora.

Segundo ela, em julho, foram coletados 1,6 mil e, na demanda atual, são necessários em torno de 1,8 mil litros.



Como doar



Toda mulher que esteja amamentando é uma potencial doadora de leite materno, independentemente da idade do filho em amamentação. Algumas mães têm dúvidas sobre como é feita a doação e a coleta do leite materno, mas o procedimento é bem simples.

A doação deve ser feita em pote de vidro com tampa plástica e, em seguida, conservada no congelador. Para doar ou tirar dúvidas é só ligar no número 160, opção 4. Outra possibilidade é acessar o site Amamenta Brasília, onde é possível fazer o cadastro como doadora, obter informações e saber mais sobre o assunto.

São 14 bancos de leite humano no DF, sendo um deles pertencentes ao Hospital Regional de Santa Maria, administrado pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF (Iges-DF), além de cinco postos de coleta. Para facilitar as doações, equipes do Corpo de Bombeiros vão às residências buscar o leite materno.

Confira os telefones: