Massa de ar polar reduziu a temperatura, mas efeitos só vão até sábado

AC Ana Clara Avendaño*

Apesar da possibilidade de chuva isolada no DF neste sábado, não haverá mudanças significativas na vegetação e nos termômetros brasilienses. - (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

A massa de ar polar reduziu em cerca de 5ºC a temperatura no Distrito Federal nesta sexta-feira (21/8), mas os sutis efeitos da frente fria que acabou de chegar duram apenas até este sábado (22/8), aponta a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão para o fim de semana é de muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada.



Neste sábado, os termômetros marcarão a máxima de 29ºC e a mínima de 16ºC e, no domingo, as temperaturas variam entre 27ºC a 14ºC na capital federal. De acordo com o meteorologista Olívio Bahia, do Inmet, o DF não está diretamente sob a massa de ar polar. “Estaríamos na borda dela, as mudanças aqui são praticamente um sopro. Ela não atua de forma efetiva, apenas traz nebulosidade e ventos devido ao gradiente de pressão”, explica Bahia.

Segundo o meteorologista, a frente fria não tem a mesma atuação nos lugares por onde passa porque, conforme ela avança em direção à linha do Equador, o ar começa a perder as características iniciais. “Em outras áreas do país, como no Mato Grosso do Sul, sul do Estado do Mato Grosso e na parte oeste do Brasil, as temperaturas caíram 20ºC, mas isso não é sentido no DF, apesar de haver uma queda de 5ºC nas marcações dos termômetros candangos.

Chuvas

Há possibilidade de chuvas isoladas em Brasília, mas elas serão muito remotas e o cerrado tem previsão de ver água apenas em meados da segunda quinzena de outubro. "A massa de ar polar traz mais nebulosidade do que chuva. As cargas d'água mais constantes e significativas ocorrem, principalmente, em outubro, quando começa a chover de forma mais consistente na região central do Brasil”, esclarece o meteorologista.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel