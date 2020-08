Resumo do Dia: acompanhe as notícias sobre a covid-19 no DF

CB Correio Braziliense

Fraude na compra de testes de covid-19 levou à prisão da cúpula da secretaria de Saúde - (foto: Reuters/Ricardo Moraes/Direitos Reservados)

Operação Falso Negativo - A segunda fase da Operação Falso Negativo, em que o MPDFT investiga fraude na compra de testes para a covid-19, resultou na prisão do secretário de saúde, Francisco de Araújo Filho, e de outros nomes da secretaria, além de buscas e apreensões. O secretário é acusado de chefiar organização criminosa no DF. No lugar de Francisco de Araújo Filho, assumiu o ex-titular da pasta, Osnei Okumoto. Após as prisões, deputados distritais cobram uma CPI da Pandemia: até esta terça, o requerimento do deputado Leandro Grass (Rede) já contava com a assinatura de 10 parlamentares. A OAB/DF se manifestou sobre a prisão do secretário de saúde e informou que está acompanhando as investigações e que considera prioritária a desarticulação do esquema.

Casos - O DF bateu recorde em número de novas infecções: foram registrados 3.171 casos nesta terça, maior quantidade confirmada em 24 horas. Além dos novos infectados, a Secretaria de Saúde contabilizou 25 novas mortes.

Reabertura - Em novo decreto, o governador Ibaneis Rocha (MDB) autorizou a presença de crianças com menos de 12 anos em rituais religiosos. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta terça e também autoriza a volta de eventos na Granja do Torto, desde que sem a presença de público e com transmissão apenas on-line.