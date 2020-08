Recanto das Emas ganhará estacionamento e praça-modelo

CB Correio Braziliense

Planta em 3D dos equipamentos que o GDF vai instalar: investimento de R$ 500 mil - (foto: Divulgação Agência Brasília)

O Recantos das Emas contará com a construção de um estacionamento externo na sede da administração com 23 vagas e a criação de uma praça-modelo na quadra 803. O início das obras está previsto para a próxima semana.



O estacionamento na administração é uma reivindicação antiga da comunidade. Além de vagas, o local terá espaços de convivência, bancos, lixeiras com coleta seletiva, acessibilidade universal com piso tátil, rampas e travessia elevada. Estima-se que a obra durará quatro meses e custará R$ 170 mil.

A praça é um projeto-modelo para o Distrito Federal. Serão 5.004 metros quadrados destinado à prática de esportes e lazer. O valor ficará em torno de R$ 500 mil e a previsão de entrega é de até quatro meses.

O espaço contará com estacionamento, parque infantil – com brinquedos adaptados para crianças com necessidades especiais -, pista de cooper, PEC e área de convivência.

Haverá ainda área de jogos com mesa de pingue-pongue, pergolado, academia adulta, calçadas acessíveis, bicicletário, reforma da quadra poliesportiva, que já existe, e instalação de arquibancadas e paisagismo.