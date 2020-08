Hospital Santa Luzia, na Asa Sul, é evacuado após incêndio; não há feridos

TU Thais Umbelino JF Jaqueline Fonseca

(foto: Divulgação Corpo de Bombeiros/DF)

O 5º andar do prédio do Hospital Santa Luzia, localizado na Asa Sul, foi evacuado após um incêndio no local na manhã deste sábado (29/8). O Corpo de Bombeiros confirmou que as chamas foram controladas e, agora, tenta evitar a volta do fogo. A corporação informou que não há feridos.

"Nesse momento está sendo evacuado do prédio. Os pacientes acamados estão sendo retirados", informou a equipe de comunicação dos Corpo de Bombeiros. Alguns deles foram encaminhados para o Hospital Santa Lucia, que fica ao lado.

Informações preliminares de funcionários do hospital indicam que o incêndio teria começado na sala de repouso e copa, mais especificamente na caldeira, recipiente cuja função é, entre muitas, a produção de vapor através do aquecimento da água.

Em nota (veja abaixo), o Hospital Santa Luzia informou que houve um foco isolado de incêndio em um equipamento instalado. "Foi realizada evacuação preventiva de pacientes, cumprindo corretamente o que determina o protocolo de segurança, e os mesmos já foram reacomodados de volta ao hospital após autorização do Corpo de Bombeiros", diz.

Nota do hospital Santa Luzia

"O Hospital Santa Luzia informa que nesta manhã houve um foco isolado de incêndio em um equipamento instalado no telhado da unidade, que foi rapidamente controlado pela Brigada de Incêndio e pelo Corpo de Bombeiros. Foi realizada evacuação preventiva de pacientes, cumprindo corretamente o que determina o protocolo de segurança, e os mesmos já foram reacomodados de volta ao hospital após autorização do Corpo de Bombeiros. Não houve feridos."