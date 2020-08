TU Thais Umbelino

(foto: Reprodução)

O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar o incêndio que teve início por volta das 10h10 deste sábado (29/08) no Hospital Santa Luzia, da Asa Sul. Informações preliminares dão conta que o fogo começou em um ar condicionado. O quinto andar do prédio teve que ser evacuado e atualmente passa por rescaldo controlado. Não houve feridos.

Segundo Major Alisson Krüguer, responsável pela operação, o fogo teria começado após a manutenção de um equipamento de ar condicionado. “Inicialmente um serviço de manutenção de solda em equipamento de ar condicionado no terraço teria provocado o incêndio, mas essa informação só pode ser confirmada após a perícia do corpo de Bombeiros”, disse o Major.

Uma fumaça escura se espalhou rapidamente provocando pânico no hospital, segundo informou o Corpo de Bombeiros. O quinto andar teve que ser evacuado para garantir a segurança dos pacientes, mas segundo o Major responsável pela operação nenhum paciente teve que ser transferido para outros hospitais. Todos os pacientes estão no primeiro e segundo andar. Terceiro quarto e quinto estão passando pelo rescaldo.

Hospitais próximos, como os do Grupo Santa Lúcia informaram que se prepararam para receber pacientes, mas até o momento não foi necessário.

De acordo com a assessoria de imprensa do Hospital Santa Luzia, o incidente tratou-se de um foco isolado em equipamento no telhado da unidade. "Foi realizada evacuação preventiva de pacientes, cumprindo corretamente o que determina o protocolo de segurança, e os mesmos já foram reacomodados de volta ao hospital após autorização do Corpo de Bombeiros. Não houve feridos".