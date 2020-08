Familiares de pacientes relatam susto no momento do incêndio em Hospital

TU Thais Umbelino

(foto: Reprodução)

Após uma fumaça escura ter se espalhado pelos corredores do Hospital Santa Luzia, na Asa Sul na manhã deste sábado (29/08) familiares de pacientes relataram a susto na hora do incêndio.

Eliane Santos, 54 anos, contou que o pai, recentemente curado da covid-19 estava internado no primeiro andar e não precisou ser transferido, após o incêndio, mas que o susto foi grande. " Por ligação de vídeo ele me contou que assustou, porque viu muita gente correndo e ficou preocupado se iria conseguir sair", relatou. O paciente tem 95 anos e está se recuperando das sequelas causadas pela covid-19. "A gente pediu para que ele fosse transferido para outro hospital para dar mais segurança", disse a familiar.

Kenia Maria, 35, tinha visitado o pai mais cedo e após saber do incêndio decidiu voltar para o local e saber como ele estava. "Ele estava no terceiro andar e com o incêndio foi transferido para o Hospital do Coração". Segundo ela a equipe do hospital foi muito rápida e eficiente durante a operação. "Entraram em contato e ajudaram muito neste momento", finalizou.

Segundo Major Alisson Krüguer, responsável pela operação, o fogo teria começado após a manutenção de um equipamento de ar condicionado. “Inicialmente um serviço de manutenção de solda em equipamento de ar condicionado no terraço teria provocado o incêndio, mas essa informação só pode ser confirmada após a perícia do corpo de Bombeiros”, disse o Major.

Uma fumaça escura se espalhou rapidamente provocando pânico no hospital, segundo informou o Corpo de Bombeiros. O quinto andar teve que ser evacuado para garantir a segurança dos pacientes.

Nota do Hospital Santa Luzia:

O Hospital Santa Luzia informa que nesta manhã houve um foco isolado de incêndio em um equipamento instalado no telhado da unidade, que foi rapidamente controlado pela Brigada de Incêndio e pelo Corpo de Bombeiros. Foi realizada evacuação preventiva de pacientes, cumprindo corretamente o que determina o protocolo de segurança, e os mesmos já foram reacomodados de volta ao hospital após autorização do Corpo de Bombeiros. Não houve feridos.