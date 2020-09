Vigilância Ambiental vacina mais de 400 animais contra a raiva

CB Correio Braziliense

Objetivo é proteger os animais do risco de contrair raiva e transmitir para seus cuidadores. - (foto: Divulgação/SES-DF)

A Vigilância Ambiental tem vacinado cães e gatos no abrigo animal Flora e Fauna, na área rural do Gama, desde a última sexta-feira (28/8). O objetivo é proteger os animais do risco de contrair raiva e transmitir para seus cuidadores, além de contribuir para uma adoção mais rápida dos bichinhos, tendo em vista que já estarão vacinados na hora de serem levados para um novo lar.

Foram vacinados um total de 443 animais, sendo 84 gatos e 359 cachorros. “Como o abrigo fica dentro da área rural do Gama, decidimos iniciar a vacinação antirrábica nesses animais”, explica Maria Cristina Cerqueira, chefe substituta Núcleo de Vigilância Ambiental do Gama.

Anualmente, o abrigo Flora e Fauna entra na lista do calendário anual de vacinação contra raiva, assim como os demais abrigos do Distrito Federal. “Nesse período, sempre incluímos eles na vacinação, pois assim ajuda no combate da raiva e facilita nas adoções. Um cão ou gato doente pode passar a raiva para outros animais, mas nosso trabalho é a saúde humana, principalmente, evitar que uma pessoa pegue a doença”, finaliza.