Fim da seca? Afinal, qual a relação do canto das cigarras com a chuva?

VO Victória Olímpio

Especialista explica que o período chuvoso no DF coincide com a época de acasalamento das cigarras - (foto: Antônio Cunha/Esp.CB/D.A Press)

Completando 100 dias sem chuva nesta quarta-feira (2/9), o clima quente e seco toma conta do Distrito Federal. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir da segunda quinzena deste mês, há chances de acontecer primeiras precipitações da estação chuvosa na capital. Neste período, é bem comum ouvir os moradores associando o canto das cigarras à chegada das chuvas.

De acordo com Matheus Cavalcante, biólogo e zoólogo, o som que conhecemos como o canto das cigarras é produzido pelo macho da espécie em período de acasalamento, a fim de atrair as fêmeas. A reprodução ocorre durante a primavera e o verão, nesta região do Planalto Central, o que coincide com a época das chuvas, por isso a associação entre o canto e as precipitações.

"As cigarras passam boa parte do ciclo de vida dentro do solo, onde se alimentam da seiva das plantas, por isso não é comum vê-las durante todo o ano. Neste período, elas estão em um estágio conhecido como 'ninfa' e, após algum tempo, estarão prontas para tornarem-se adultas e, finalmente, sair do solo para acasalar", descreve Matheus Cavalcante.