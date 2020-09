ChuvanoDF: Registre a primeira chuva após a seca e apareça no Correio

CB Correio Braziliense

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

Com a primavera se aproximando e com mais de 100 dias sem chuvas, o Distrito Federal entra em atenção para aguardar as primeiras precipitações. As primeiras gotas de água que antecedem a primavera, e apaziguam um pouco o longo período de seca estão sendo aguardadas com ansiedade pelos brasilienses.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), apesar da seca continuar neste período final do inverno, a partir da segunda quinzena desse mês, a previsão é a de que a estiagem chegue ao fim.

Na expectativa das primeiras chuvas da primavera, você, leitor do Correio, pode contribuir com a documentação desse momento e ter seu registro publicado em nossas redes. Compartilhe fotos e vídeos das primeiras chuvas de setembro, após mais de 100 dias de seca, em suas redes sociais com a hashtag #ChuvanoDF. As melhores vão ser repostadas em nossos canais de comunicação (Facebook, Instagram e Twitter).