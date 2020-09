21 dias após abertura, Pirenópolis (GO) está sem espaço para turistas

CB Correio Braziliense

Rua do Lazer, Pirenópolis no fim de semana de reabertura para turismo. Todos devem usar máscara de proteção - (foto: Jairo Mendonca Júnior)

A Prefeitura de Pirenópolis (GO) está preocupada com o alto fluxo de pessoas visitando a cidade após a reabertura para o turismo. O município ficou quase cinco meses fechado devido as medidas de combate ao coronavírus e reabriu em 14 de agosto com medidas sanitárias de contenção da doença.

Agora, 21 dias depois da reabertura, as pousadas estão operando a 95% da capacidade de hospedagem, e a prefeitura está preocupada com possíveis aglomerações que o alto contingente de pessoas possa causar.

“Estamos recebendo um fluxo de turistas além do que poderíamos imaginar numa época de pandemia, imagina para 7 de setembro”, frisa a secretária de Saúde de Pirenópolis (GO), Luciana Rodrigues. Ela pede aos turistas que façam reservas antes de vir ao local, para que não corram o risco de não terem onde ficar.

A 150 Km de Brasília, Pirenópolis (GO) tem como principal atividade econômica o ecoturismo e o patrimônio em estilo colonial. Com a reabertura, o grande desafio da cidade foi retomar as atividades econômicas sem pôr em risco a saúde pública.

Medidas de proteção

Em todos os lugares de Pirenópolis (GO), inclusive nos parques, cachoeiras e trilhas é obrigatório o uso de máscara. Apenas na hora de tomar banho e comer é permitido ficar sem o equipamento de proteção. Os estabelecimentos precisam medir a temperatura do cliente e questionar sobre a manifestação de sintomas antes de autorizar a entrada.

Equipes da Polícia Militar de Goiás e da Secretária de Saúde do município fiscalizam comércios e turistas para garantir o cumprimento das medidas. O acesso ao Rio das Almas, no centro da cidade, foi fechado para evitar aglomerações.

A Prefeitura de Pirenópolis informa que realizou uma reunião com empresários, o poder público e a Polícia Militar nessa terça-feira (1º/9). O objetivo do encontro foi reforçar a fiscalização e conscientizar as pessoas para que visitem a cidade com reservas feitas antecipadamente.

A prefeitura pede, ainda, que o turista verifique a lista de hotéis e pousadas que estão aptas a receberem os visitantes.