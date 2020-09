Mega sorteia R$ 95 milhões hoje

CM Cibele Moreira

(foto: Minervino Junior/CB/D.A Press )

A Mega-Sena acumulada é um dos prêmios mais cobiçados entre os brasileiros. Quem não quer levar uma bolada milionária gastando R$ 4,50 — preço de um jogo simples com seis dezenas — e ganhar sozinho aquele dinheiro tão sonhado? Ou até mesmo dividir a sorte em apostas coletivas, como em bolões, que aumentam as chances de faturar a grana? Hoje, a Loterias da Caixa sorteia o prêmio de R$ 95 milhões acumulado há dez concursos.

Para quem quiser tentar a sorte, as apostas podem ser feitas até as 19h, nas agências lotéricas ou pelo site loteriasonline.caixa.gov.br. O sorteio ocorre às 20h com transmissão ao vivo pela Rede TV/TV Brasília, além no canal da Caixa no YouTube e na página do Facebook da instituição.

Na última quarta-feira, os números sorteados no concurso 2.295 da Mega-Sena foram: 6-13-26-28-35-41. Ninguém acertou as seis dezenas, no entanto, 162 apostas marcaram a quina e cada uma faturou R$ 33 mil. Outras 9.693 apostadores fizeram a quadra e levaram R$ 788, cada.

Diante do cenário de pandemia do novo coronavírus, no qual exige medidas de distanciamento social, a aposta on-line é uma boa saída para evitar filas e aglomerações. Para fazer o jogo pela internet é preciso acessar o site da Loteria On-line e fazer um cadastro. Após o preenchimento dos dados, basta escolher os palpites, inserir no carrinho e pagar os bilhetes utilizando o cartão de crédito cadastrado. O valor mínimo na plataforma é de R$ 30 e o máximo é de R$ 945, por dia.

O carrinho de compras no site suporta até 999 apostas, e a ação pode ser repetida, desde que obedeça aos limites de valores diários estabelecidos. O serviço on-line funciona 24h por dia, porém, o fim do prazo para cada jogo é o mesmo das loterias físicas. A Caixa disponibiliza, também, o aplicativo Loterias Caixa, para os usuários do sistema iOS, e o Internet Banking, para quem tem conta no banco, para fazer uma fezinha.

Como jogar

A Mega-Sena paga prêmio milionário para o acertador dos seis números sorteados, porém, os jogos com quatro ou cinco acertos também recebem o valor em dinheiro proporcional de 19%, que é dividido entre outros ganhadores. Na cartela é possível marcar de seis a 15 dezenas, ou optar pelo sistema de surpresinha e/ou concorrer com a mesma aposta por até oito concursos consecutivos, a chamada teimosinha.

O valor da cartela com seis dezenas marcadas é R$ 4,50. A com sete marcações sobe para R$ 31,50 e a de oito custa R$ 126. O apostador também pode adquirir as cotas dos bolões organizados pelas lotéricas. O custo varia de acordo com cada lotérica. A probabilidade de vencer pela aposta simples de seis dezenas é de uma em 50 milhões.



Ainda dá tempo!



As apostas podem ser feitas em qualquer Loteria Caixa ou via on-line: pelo site www.loteriasonline.caixa.gov.br ou pelo aplicativo Loterias Caixa, disponível gratuitamente para sistema IOS.