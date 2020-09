Hospital de Campanha do Mané Garrincha dará alta a paciente nº 1.500

CB Correio Braziliense

Em maio, instalação hospitalar montada no estádio começou a receber pacientes com quadro moderado da doença - (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Inaugurado em maio, o Hospital de Campanha do Mané Garrincha dará alta, nesta segunda-feira (7/9), ao paciente de número 1.500. A unidade temporária de saúde recebe pessoas infectadas pelo novo coronavírus e apresentam quadro moderado da doença.

Outras pessoas recuperadas serão liberadas e recebidas pelos familiares em um dos corredores do estádio, às 16h. O espaço foi decorado com os nomes de todos os pacientes que passaram pelo hospital e com ipês amarelos, para simbolizar a chegada da primavera.

Há um mês, a Secretaria de Saúde (SES-DF) promoveu evento semelhante, em virtude da liberação do milésimo paciente. A homenagem incluiu a soltura de balões de gás hélio e uma apresentação da banda do Corpo de Bombeiros.

Estrutura

O hospital de campanha conta com 173 leitos de enfermaria para adultos, dos quais 101 estavam ocupados até as 14h40 deste sábado (7/9), segundo dados da Sala de Situação da SES-DF. Além dessas vagas, há 20 leitos em unidades de cuidados intermediários (UCI) — dos quais oito estavam com pacientes — e quatro de emergência.

O contrato de funcionamento do hospital tem duração de seis meses e a contratação dos leitos custou R$ 79,4 milhões aos cofres públicos. O prazo pode se estender, a depender da necessidade de uso e do avanço da pandemia no Distrito Federal.