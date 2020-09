Rede de Cinemas Kinoplex desiste de reabertura nesta quinta

CB Correio Braziliense

Os cinemas estão fechados desde 14 de março e o decreto de reabertura foi publicado na última quinta (3/9) - (foto: Junior Aragão/divulgação)

A rede de cinema Kinoplex adiou o retorno às atividades previsto para amanhã (10/9). A empresa tem salas nos shopping Pátio Brasil, Boulervard, Park Shopping e Terraço Shopping e havia confirmado a reabertura ao Correio na semana passada, após o Governo do Distrito Federal (GDF) liberar a volta de cinemas e teatros.

O Kinoplex não informou o motivo de adiarem a volta dos cinemas, afirmando apenas que uma “mudança recente” os fez prorrogar a volta das atividades. Assim como a Kinoplex, o Cinemark não tem data de abertura confirmada para suas salas de cinema e não faz pronunciamentos sobre o assunto.

Caso os cinemas retomassem as seções, medidas de prevenção ao contágio do novo coronavírus precisariam ser tomadas, segundo o decreto do GDF, veja algumas delas:

• Disponibilização na entrada de produtos para higienização de mãos e calçados, preferencialmente álcool em gel 70%;

• Estabelecimento de uma fileira de cadeiras ocupada e outra desocupada;

• Vendas de ingressos exclusivamente on-line;

• Organização dos fluxos de circulação de pessoas nos corredores e nas entradas e saídas das salas de forma ordenada assegurando o distanciamento mínimo entre os clientes;

• Organização dos espaços físicos garantindo a distância mínima entre espectadores e grupos de espectadores, limitados a seis pessoas;

• Proibição de entrada e a permanência de pessoas que não estiverem utilizando máscara de proteção facial;

• Limpeza constante dos aparelhos de ar condicionado das salas;

• Higienização das cadeiras entre as sessões;

• Higienizar cardápios após a manipulação pelo cliente (os cardápios deverão ser revestidos de material que possibilite a higienização, ou expostos em lousas ou disponibilizar o acesso por meio de QR Code no celular);

• Afixação, em local visível e de fácil acesso, de placa com as informações quanto à capacidade total do estabelecimento, metragem quadrada e quantidade máxima de frequentadores permitida.