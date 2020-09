Primeira-dama do DF testa negativo para covid-19

TU Thais Umbelino

(foto: Carlos VieiraCBD.A Press)

A primeira-dama e secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, Mayara Noronha, apresentou diagnóstico negativo para a covid-19, nesta quarta-feira (9/9). O resultado saiu um dia depois de Mayara fazer o exame, após o governador Ibaneis Rocha (MDB) ser infectado pelo novo coronavírus. O resultado do teste da primeira-dama foi confirmado pela coordenação de Comunicação do Governo do Distrito Federal.



O chefe do Executivo local desenvolveu uma leve infecção do pulmão, de 5% de sua capacidade, e está com sintomas leves da covid-19. Ele se recupera em casa. A pessoas próximas, Ibaneis disse acreditar ter se contaminado no feriado em viagem a Uberaba (MG). De acordo com a assessoria, Ibaneis estava acompanhado de um amigo, que também testou positivo para o novo coronavírus.