DF segue em estado de emergência ambiental devido a risco de incêndios

O número de incêndios florestais aumenta consideravelmente nos meses de agosto e setembro, quando o DF passa pela fase mais crítica do período de estiagem. Pensando nisso, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realiza ações para prevenir incêndios florestais.

“Estamos com a umidade muito baixa e temperaturas muito elevadas”, alerta o comandante do Grupamento Especializado em Proteção Ambiental (Gepram), tenente-coronel José Genilson. “Ano passado, tivemos um número bem inferior de incêndios, o que contribuiu para o aumento da vegetação neste ano. Desta forma, com muita vegetação, consequentemente, o fogo se alastra mais.”

Neste período, o CBMDF deflagra a quarta das cinco fases da operação Verde Vivo, que visa a conscientização da comunidade e a mobilização dos bombeiros para atuar no combate aos incêndios.

Treinamento

Nesta semana, o CBMDF empreendeu exercício simulado de ocorrência de incêndio florestal de grande proporção. O objetivo foi condicionar os militares envolvidos na operação Verde Vivo 2020 a atuar de maneira adequada em incêndios que ultrapassam a capacidade de resposta ou atinja mais de 100 hectares. Cento e nove militares participaram do exercício.

O comandante do Gepram alerta ainda sobre os cuidados com a fumaça durante o incêndio, mesmo que esteja controlado. “A fumaça tóxica pode prejudicar a saúde, principalmente daqueles que já têm algum problema respiratório, como asma”, frisa. “É importante, caso sinta o cheiro ou aviste um incêndio, fechar as janelas e ventilar a casa, para melhorar o ar interno. Somente se deve permanecer no interior da residência se as chamas não estiverem próximas e não oferecerem riscos”.

O Corpo de Bombeiros dispõe de 237 militares e 33 viaturas destinados a atendimentos emergenciais. Em abril, o governador Ibaneis Rocha publicou decreto declarando estado de emergência ambiental no DF. O objetivo foi mobilizar pessoal e uso de equipamentos do governo no combate a incêndios.

“Desenvolvemos um amplo trabalho preventivo com a queima controlada nos parques e unidades de conservação mais vulneráveis a incêndios”, conta o secretário de Meio Ambiente, José Sarney Filho. O secretário também ressalta a participação fundamental dos brigadistas.

Em maio, o Ibram lançou o programa Observadores de Fumaça. O objetivo é envolver a comunidade vizinha aos parques para que, diante de qualquer princípio de fogo, seja acionado o Corpo de Bombeiros, pelo telefone 193.

Como evitar incêndios

Não atear fogo para limpeza de terrenos, lixo ou resto de podas de árvores.

Após fumar, apagar o cigarro e descartá-lo em local adequado.

Ao identificar um incêndio, procurar um local seguro, distante do fogo e da fumaça.

Ligar para o 193 e indicar o local exato do incêndio, se possível, com pontos de referência.