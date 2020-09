5% do pulmão comprometidos

CM CIBELE MOREIRA - THAIS UMBELINO

(foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press - 2/4/20 )

Após resultado positivo para a covid-19, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), constatou leve infecção do pulmão. De acordo com os exames, cerca de 5% do órgão estão comprometidos (veja Palavra de especialista). O quadro, porém, não é considerado grave e, por isso, o chefe do Executivo local não precisou ser internado e se recupera em casa.

Em nota oficial, o Governo do Distrito Federal (GDF) informou que Ibaneis sente um “leve mal-estar provocado por tosse, sem apresentar qualquer outro sintoma da doença”. O texto afirma que o governador vai continuar despachando normalmente e que, hoje, participa de uma reunião com o secretariado, via teleconferência. O chefe do Buriti começou a manifestar os sintomas da covid-19 na madrugada de terça-feira e teve diagnóstico confirmado no mesmo dia. Às pessoas próximas, Ibaneis disse acreditar ter se infectado no feriado, em viagem a Uberaba (MG). Ele é considerado grupo de risco para o novo coronavírus devido à obesidade e será monitorado constantemente. Em caso de piora, Ibaneis será conduzido ao hospital.

A primeira-dama do DF e secretária de Desenvolvimento Social do DF, Mayara Noronha, e os filhos do governador testaram negativo para o novo coronavírus. Outras pessoas que tiveram contato com Ibaneis Rocha também realizaram o exame e testaram negativo. A informação foi confirmada pela Coordenação de Comunicação do GDF.

Óbitos

O número de mortes pela covid-19 voltou a subir no Distrito Federal. De acordo com o levantamento divulgado pela Secretaria de Saúde, ontem, foram registradas mais 50 óbitos pelo novo coronavírus em 24 horas. No entanto, segundo a pasta, todos ocorreram em dias anteriores. Ao todo, 2.813 pessoas perderam a vida por complicações da doença no DF, sendo que 2.576 eram moradores da capital.

Ceilândia aparece, mais uma vez, com o maior número de mortes diárias. A região contabilizou 11 vítimas. Em seguida, está o Guará com cinco óbitos computados. Lago Sul, Recantos das Emas, Santa Maria e Taguatinga tiveram quatro mortes, cada. O DF ainda registrou o óbito de um morador do Novo Gama (GO). A maioria das vítimas era homem e apresentava algum tipo de comorbidade.

O balanço da Secretaria de Saúde apontou um acréscimo de 969 casos de covid-19, ontem. Desde o início da pandemia, 172.708 pessoas testaram positivo para a doença no Distrito Federal. Dessas, 158.829 estão recuperadas — ou seja, 92% dos infectados são considerados curados.

Em relação às regiões administrativas, Ceilândia lidera o ranking com maior número de casos confirmados e óbitos totais — 21.142 e 521, respectivamente. Taguatinga aparece em seguida, com 13.940 notificações do vírus e 281 mortes. Outros 6.841 casos não tiveram a região registrada pela Secretaria de Saúde.

Palavra de especialista

Elie Fiss, pneumologista do Laboratório Exame





Acompanhamento é fundamental



Durante a pandemia do novo coronavírus convencionou-se a avaliar o quadro pulmonar do paciente pela opacidade em vidro fosco, achada em tomografia computadorizada do tórax. Esse número representa o coeficiente de atenuação dos pulmões.Normalmente, quando o valor está abaixo de 20% ou 25%, significa que a pessoa infectada não apresenta um comprometimento sério. Entre 20% e 50%, o quadro do paciente deve ser atrelado aos sintomas apresentados. De 50% a 75%, indica que, provavelmente, o paciente vai precisar ser internado. Durante a evolução da doença, é possível que essa porcentagem de comprometimento aumente. Por isso, recomendo fortemente a adoção de outras medidas como a observação da oxigenação do sangue, que pode ser medido por um oxímetro, e da evolução dos sintomas. Mas, a principal orientação é o acompanhamento médico. O profissional conseguirá levar em consideração vários fatores como o quadro clínico, radiológico e laboratorial para tratar o paciente da melhor forma.



Cineminha adiado

A rede de cinema Kinoplex adiou o retorno às atividades, previsto para hoje. A empresa tem salas nos shoppings Pátio Brasil, Boulervard, Park Shopping e Terraço Shopping e havia confirmado a reabertura na semana passada, após o GDF liberar a volta de cinemas e teatros. O Kinoplex afirmou que uma “mudança recente” os fez prorrogar a volta das atividades. O Cinemark também não tem data de abertura confirmada para suas salas e não fez pronunciamentos sobre o caso.

Nilo Penetra, sambista e pioneiro

crédito: Gustavo Moreno/CB/D.A Press - 2/3/07

Nilo Penetra era um dos nomes que criaram a cena do samba de Brasília, um compositor com cançoes gravados por Beth Carvalho, Zeca Pagodinho e Jorginho do Império. Carioca, servidor aposentado do Superior Tribunal de Justiça, morador de Brasília desde a década de 1960, Nilo morreu ontem pela manhã, deixando mulher e dois filhos. A causa do óbito não foi divulgada, mas, segundo o amigo e radialista Luiz Ayiô, pode ter sido em decorrência da covid-19.

Entre os sambas que têm Penetra como coautor estão Exaustino, incluído no CD Zeca Pagodinho 2 — Gafieira, de 2000; Nosso samba tá na rua, que deu o título ao álbum, gravado ao vivo e lançado em 2011 por Beth Carvalho; e Paixão na veia, que Jorginho do Império gravou em 2017. Outras composições dele eram ouvidas em rodas de samba da capital.

“Conheci o Nilo em 2007. Nos tornamos amigos e, levado por ele, passei a frequentar rodas de samba na Asa Sul, Asa Norte, Cruzeiro e Taguatinga. O via como um compositor intuitivo e dono de grande criatividade. Nos locais onde íamos, recebia sempre acolhida carinhosa dos sambistas, também, pelo seu carisma”, ressalta Luiz Ayiô. “Um outro amigo dele é Carlos Elias. Mesmo distante do eixo Rio-São Paulo, tinha o talento bem assimilado por nomes destacados da MPB”, acrescenta.