Seape sugere retorno das saídas de presos para trabalho externo para segunda-feira

DD Darcianne Diogo

O secretário de Administração Penitenciária (Seape), Agnaldo Novato Curado, sugeriu, em documento enviado à juíza titular da Vara de Execuções Penais (VEP), Leila Cury, a retomada das saídas para o trabalho externo de presos lotados no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) para segunda-feira (14/9).

A medida integra um protocolo elaborado pela pasta, que sugere, também, o retorno das visitas presenciais no Complexo Penitenciário da Papuda. A recomendação, no entanto, passará, primeiro, pela magistrada, que tomará a decisão final. Com base no documento, antes de retornarem ao trabalho, os presos do CPP serão orientados, por meio de palestras, sobre os cuidado básicos que devem observar durante as saídas e retorno à unidade prisional, para evitar o contágio pelo novo coronavírus.

Uma das alas do CPP, a C, será esvaziada e destinada para possíveis movimentações de detentos contaminados. Os internos só poderão sair utilizando máscaras de proteção facial e, ao retornarem ao Centro, terão a temperatura aferida por profissionais de saúde.

Saídas quinzenais

A retomada das ‘saidinhas’ também consta no documento. A segunda turma está prevista para 19 de setembro e retorno no dia seguinte. A primeira turma sairá em 26 de setembro e retornará ao presídio dia 27. De acordo com o protocolo, as saidinhas serão executadas a cada 30 dias, com previsão para 17 e 24 de outubro.