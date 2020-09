DF registra mais de mil novos casos e 16 mortes por covid-19 neste sábado

RR Renata Rios

Boletim epidemiológico atualizado no início da noite deste sábado (12/9) sobre a situação do novo coronavírus na capital aponta que o Distrito Federal ultrapassou a dos 175 mil. O balanço também apontou 16 novas mortes em decorrência da covid-19. Até o momento, a capital contabiliza 2.883 mortes em hospitais da cidade, sendo 2.643 de moradores do Distrito Federal e 240 de outros estados.

Foram 1.097 novos casos da covid-19 em 24 horas, fazendo com que o total de diagnósticos realizados desde o início da pandemia passasse de 174.549 para 175.646. No momento, são 10.705 casos ativos e outros 162.058 casos recuperados. Das 16 novas vítimas, seis eram moradores de Santa Maria. A maioria tinha mais de 50 anos, sendo que duas estavam na faixa etária entre 30 e 39 anos e uma na de 40 a 49 anos.

Ceilândia, Taguatinga e Plano Piloto

Em termos de números absolutos, Ceilândia ainda é o epicentro da doença na capital, com 20.718 casos até o momento. Taguatinga vem em segundo lugar, com 14.218 casos, e o Plano Piloto aparece em terceiro, com 13.937 diagnósticos até a noite deste sábado.

O Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) registrou 68 casos e é a região com menor ocorrência da doença. A Fercal acumula 112 casos, sendo a segunda com menos casos na capital. A terceira com menos casos é o Varjão, que registrou 260 pessoas com a covid-19.

Em todo o Brasil, foram registrados mais 33.523 novos casos e 814 óbitos nas últimas 24 horas. Assim, o país ultrapassou as marcas de 4,3 milhões de infectados e 131 mil mortos.