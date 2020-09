Corpo de Bombeiros homenageia militar morto em acidente de carro

TS Tainá Seixas

Os filhos de Alfredo jogaram suas cinzas no Lago Paranoá - (crédito: Calangos do Planalto/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal homenageou o Sargento Alfredo Passos, neste domingo (13/9). O militar morreu aos 45 anos, em 13 de setembro de 2019, após acidente de carro na Estrada Parque Indústria e Abastecimento (EPIA).

No Clube de Subtenentes e Sargentos do CBM/DF, os bombeiros inauguraram uma escultura honrando o militar morto. Em formato de capacete de mergulhador, a obra está às margens do Lago Paranoá. A bordo de uma embarcação da corporação, os filhos jogaram parte das cinzas de Alfredo no lago.

Após cerimônia no clube, familiares e amigos seguiram, em cortejo de carros, para o Posto Avançado Delta 1 (BUC), em Brazlândia. Lá, os familiares despejaram o resto das cinzas em cachoeira e homenagearam Teresinha dos Passos, a Dona Teca, mãe do sargento.

Alfredo Passos fundou, com três outros colegas do Corpo de Bombeiros, o Clube de Aventuras Calangos do Planalto, 1998. Com o objetivo de explorar lugares pouco visitados, o clube levou grupos de brasilienses para locais como Buraco das Araras, Buraco das Andorinhas, Cachoeira do Indaiá, entre outros.

Ele ingressou no Corpo de Bombeiros do DF em 1993 e especializou-se nas áreas de salvamento aéreo, mergulho de resgate e técnicas de montanhismo, focado no resgate de vítimas em locais de difícil acesso. Alfredo deixou três filhos, um dos quais tornou-se, também, bombeiro militar, e a mãe.