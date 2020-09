Megaoperação: Polícia Civil cumpre mandados contra 100 foragidos da Justiça

CB Correio Braziliense

(crédito: ED ALVES/CB/D.A Press)

A Polícia Civil realizou uma megaoperação, na manhã desta quinta-feira (17/9), para cumprir 100 mandados de prisão contra pessoas procuradas pela Justiça. As prisões aconteceram em todas as regiões do Distrito Federal.

Os alvos são acusados da prática de crimes como roubo, tráfico de drogas e homicídio. Foram mobilizados cerca de 500 policiais de delegacias dos Departamentos de Polícia Circunscricional (DPC) e de Polícia Especializada (DPE), além de divisões do Departamento de Atividades Especiais (Depate).

Esta é a segunda fase da Operação Full Time. A primeira aconteceu em janeiro deste ano e resultou na prisão de 115 foragidos da Justiça.



Aguarde mais informações.