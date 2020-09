Seca e calor castigam o DF

SS Samara Schwingel

O Distrito Federal completou 115 dias sem chuvas, ontem. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a situação só deve mudar a partir de 21 de setembro, quando a massa de ar quente que está sobre a região da capital federal perderá a força. Até lá, o brasiliense precisa encontrar formas de amenizar os efeitos da estiagem na saúde e no bem-estar. As soluções vão desde as medidas mais tradicionais, como o uso de umidificadores, até as mais peculiares, como o uso de toalhas úmidas no pescoço.

Inez Mauricia Pereira, 82 anos, mora no DF desde 1975. Ela conta que, sempre nesta época do ano, tem problemas relacionados ao clima quente e seco. “Meus olhos ficam secos, e as pernas começam a doer. Tenho algumas tosses e dores de cabeça, também”, relata. A aposentada sente cansaço extremo e isso a atrapalha nas tarefas do dia a dia. “Neste período, fico com mais sono e mais indisposta. Tenho dificuldades para realizar coisas simples, como arrumar a casa e lavar a louça”, afirma.

Para tentar driblar os efeitos da estiagem na saúde, a moradora do Núcleo Bandeirante aposta em soluções caseiras aliadas a orientações médicas. “Costumo pegar uma toalha úmida, passá-la nos braços e pernas e, depois, deixá-la no pescoço. Funciona para amenizar a sensação de calor”, avalia. “Tenho alguns problemas no pulmão e, por isso, sofro com o ar abafado. O médico indicou-me o aparelho para controlar um pouco a situação”, completa.

Segundo a meteorologista do Inmet Andrea Ramos, o dia mais quente de 2020, até o momento, foi em 11 de setembro, quando os termômetros marcaram 33,1ºC. Ao longo desta semana, o cenário não deve ser diferente. A previsão é de que as máximas fiquem entre 30ºC e 32ºC até este domingo. Andrea explica que estas características costumam durar até meados de setembro. “Apesar disso, não é uma máxima, esse período pode se estender ou ser mais curto a depender do ano”, diz. Ela destaca que o recorde de estiagem no DF foi registrado em 1963. “Naquele ano, de acordo com os arquivos, a cidade ficou 164 dias sem chuvas”, completa.



Expectativas

A baixa umidade do ar é outra característica do inverno no DF que incomoda o brasiliense. Ontem, a mínima chegou a 22%. Tamine de Almeida, 28, é professora e está trabalhando em casa desde o início da pandemia. Ela conta que o ar seco é um incômodo na hora de ministrar as aulas. “Sinto cansaço, indisposição. Preciso trazer o computador para perto da janela ou do ventilador”, relata. Ela está ansiosa para que as precipitações voltem a acontecer. “Há tempos, estou esperando uma frente fria ou uma chuva para refrescar um pouco. Não vejo a hora”, diz.

A expectativa de chuva anima a estudante Nathália de Souza, 22. Ela mora na Asa Norte e sofre com a baixa umidade do ar e o calor excessivo. Para amenizar os efeitos do clima, Nathália gosta de ir ao Parque da Cidade. “Em casa, sinto-me presa e parece que o ar não circula. É cansaço e moleza o dia inteiro, não tem como. Por isso, gosto de sair um pouco e tomar uma água de coco para hidratar”, explica. Mesmo assim, a estudante diz que sente os efeitos da seca. “Estar ao ar livre melhora um pouco, mas, a única coisa que poderia ajudar, de verdade, é a chuva. Estou ansiosa por este momento”, finaliza.





Ranking de estiagem no DF



Confira a lista de períodos mais longos sem chuvas na capital federal. Este ano, caso as precipitações ocorram apenas na próxima segunda-feira (22/9), 2020 pode ocupar a 9ª colocação de ano mais seco.





1º1963 (164 dias)

2º1970 (135 dias)

3º1966 (131 dias)

4º 2010 (130 dias)

5º2017 (127 dias)

6º1995 (126 dias)

7º2007 (125 dias)

8º2008 (123 dias)

9º1991 (117 dias)

10º2020 (115 dias)

11º2019 (113 dias)



Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)





Palavra de especialista

Dois litros de água por dia



Nesta época do ano, na seca, é preciso tomar cuidado com a hidratação. O ideal é que cada pessoa tome, pelo menos, dois litros de água por dia. A ingestão de frutas e legumes pode auxiliar a atingir essa meta de hidratação. Como está muito seco, o ideal é evitar ambientes com ar-condicionado. Caso não seja possível, lembrar de beber ainda mais água e utilizar umidificadores. Para a pele seca, sempre indico o uso de hidratantes neutros; para os olhos, colírios de hidratação para amenizar a irritação. Importante lembrar que são colírios conhecidos como “lágrimas artificiais” apenas para hidratação.

Marcos Pontes,

médico clínico do grupo Santa

Registre a primeira chuva

Após se refrescar em igreja, gato passa bem

Gato que invadiu um culto dominical e caiu em tanque de batismo fez sucesso nas redes sociais e levou internautas a buscar informações sobre o estado de saúde do animal. A boa notícia é que, apesar do susto, o felino passa bem. O episódio aconteceu na Igreja Adventista do Sétimo Dia do Sudoeste e foi transmitido ao vivo no último domingo.

Após pular no tanque, o gato nadou por uns instantes e tentou sair, mas não conseguia. O vídeo não mostra o momento do resgate do bichinho, que foi retirado em segurança e, depois, cuidado po uma equipe de membros da igreja que estavam no culto.

O pastor Daniel Leite conduzia a celebração no momento em que tudo aconteceu, mas, por estar de costas, não percebeu a movimentação. “Felizmente, o gatinho recebeu todo o cuidado e o amor da nossa equipe. Tiraram-no do tanque batismal, secaram e o alimentaram”, comentou o religioso.

Segundo o pastor, o gato vive solto nas proximidades da igreja e está acostumado a receber os cuidados da comunidade. “É um gatinho da rua que já vimos outras vezes por aqui”, disse. “Nós, aqui da igreja, temos uma filosofia de cuidar muito bem dos animais”, acrescentou.

Repercussão

A participação do felino fez tanto sucesso, que até mesmo pessoas de fora da igreja assistiram ao vídeo e buscaram notícias sobre o que havia acontecido depois do encerramento do culto. Por causa do pequeno mergulho, o “gatinho batizado”, além de ganhar fama, recebeu muito carinho dos seus novos fãs, que ficaram aliviados com a notícia do resgate.

Segundo a igreja, após a repercussão do vídeo, surgiram vários interessados em adotar o bichano. Porém, apesar de viver solto, o animal é cuidado e alimentado por moradores do Sudoeste, que o têm como um mascote.

A Igreja Adventista explicou que, normalmente, o tanque de batismo só fica cheio quando há batismos nas programações e cultos. Na ocasião do vídeo com o gato, o local estava preparado para o Batismo da Primavera, que tem destaque anual no mês de setembro. O objetivo, segundo a comunidade religiosa, é incentivar os jovens a viverem uma vida de princípios e valores bíblicos.

