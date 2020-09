Com 34,9ºC, DF registra, novamente, dia mais quente do ano

SS Samara Schwingel

O Distrito Federal bateu, mais uma vez, a temperatura mais alta do ano. De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros registraram 34,9º C na região de Planaltina. A umidade ficou em torno de 13%.

Segundo o meteorologista Francisco de Assis, a temperatura pode aumentar ainda mais ao longo do dia. A previsão inicial, para este sábado, era de 35ºC. O dia mais quente já registrado na capital federal foi em 2017, quando a marca chegou a 37,7ºC.

Há 117 dias sem chuvas, 2020 já é o 8º ano mais seco no DF. Havia possibilidade de precipitações para este fim de semana, mas até o momento nada foi registrado. Em relação às chuvas, Francisco afirma que as possibilidades para este sábado são bastante pequenas. "As precipitações podem ocorrer pela noite e em áreas isoladas", diz.

Ranking de estiagem

1º - 1970 (135 dias)

2º - 1966 (131 dias)

3º - 2010 (130 dias)

4º - 2017 (127 dias)

5º - 1995 (126 dias)

6º - 2007 (125 dias)

7º - 2008 (123 dias)

8º - 2020 / 1991 (117 dias)

9º - 2019 (113 dias)

