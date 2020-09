Motorista embriagado é preso ao tentar fugir durante abordagem

CB Correio Braziliense

A operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil faz parte da programação da Semana Nacional do Trânsito - (crédito: PRF/Divulgação)

Um homem foi preso, no último domingo (21/9), após ser flagrado dirigindo sob efeito de álcool na BR-070. Ele estava sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e com uma criança sem cinto de segurança no banco traseiro. Ao receber a ordem de parada, ele tentou fugir por 5 km, mas acabou detido. Em seguida, passou pelo teste do bafômetro e apresentou 1,22 mg de álcool por litro de ar alveolar, quatro vezes o índice estabelecido para configurar crime.

A prisão ocorreu durante uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), no fim de semana. A Operação Oases - Baco II ocorreu em diversos pontos de fiscalização itinerantes nas BRs 020, 060 e 070, em Sobradinho, Recanto das Emas e Ceilândia, respectivamente. O objetivo era retirar de circulação motoristas que estivessem dirigindo sob efeito de álcool ou outra substância psicoativa.

A ação faz parte das diversas ações realizadas pela PRF na Semana Nacional de Trânsito no Brasil, que ocorre neste ano entre 18 e 25 de setembro, e tem como tema Perceba o Risco, Proteja a Vida.

A inovação desta operação foi uma integração com a Polícia Civil, que disponibilizou efetivo e a 24ª Delegacia de Polícia (Setor O) para atender exclusivamente a situações de flagrantes decorrentes das fiscalizações da PRF na BR-070, local onde, comumente, há mais flagrantes de embriaguez ao volante.

Nos dois dias de operação, foram presos 30 condutores por embriaguez ao volante. Quarenta e cinco condutores foram autuados por dirigir sob influência de álcool ou substância psicoativa e 19 condutores foram autuados por se recusarem ao teste do etilômetro. Tanto a recusa quanto a constatação de embriaguez possuem as mesmas punições administrativas: multa de R$ 2.934,37 e suspensão do direito de dirigir entre 6 meses e 1 ano.

Foram lavrados dois termos circunstanciados de ocorrências por dirigir sem habilitação gerando perigo de dano e dois por permitir que pessoas sem as devidas condições dirijam. Foram fiscalizados 761 veículos e 1.026 pessoas. Foram lavrados 597 autos de infrações diversos.

O crime passa pelo trânsito

Embora o foco da operação tenha sido a fiscalização de trânsito, ela não exclui o combate ao crime. Nos dois dias de operações, foram lavrados quatro termos circunstanciados por porte de drogas para uso próprio. Uma mulher de 36 anos foi presa por tráfico de entorpecentes, pois carregava 160 gramas de maconha no carro. Um homem procurado pela justiça por homicídio e assalto foi capturado. Outro foi preso por porte ilegal de arma de fogo. No total, foram apreendidos 230 gramas de maconha e um comprimido de ecstasy.