Mega-Sena: com prêmio R$ 43 mi é possível comprar três iates de luxo

Com R$ 43 milhões acumulados, o sorteio da Mega-Sena que será realizado nesta quarta-feira (23/9) já atrai apostadores às lotéricas de todo o país. Nos últimos cinco concursos, ninguém acertou as seis dezenas sorteadas, o que aumenta a expectativa entre os jogadores.

Felipe Neto Barbosa, 36, viu o anúncio do prêmio acumulado enquanto passava próximo a uma lotérica no Sudoeste e resolveu tentar a sorte. “Marquei números aleatórios, vou na fé. Se tiver que ser meu, será”, conta o servidor público.

Embora não tenha o hábito de apostar na loteria, Felipe tem planos bem definidos para gastar o dinheiro, caso ganhe. “Vou viajar, montar uma empresa e mudar de casa.”

Se aplicado na poupança, o prêmio renderia aproximadamente R$ 49,8 mil. Com os R$ 43 milhões também é possível comprar três iates de luxo, no valor de R$ 14 milhões, cada.

O valor mais alto pago pela Mega-Sena nos últimos três meses foi em 4 de setembro: R$ 95 milhões. A fortuna foi dividida entre dois ganhadores, um de Campinas (SP) e outro que apostou por meio eletrônico.

Em 24 de junho, um apostador do Distrito Federal, ganhou sozinho R$ 43.269.740,25. Além desses prêmios, outro de R$ 43.234.926,10 saiu para um morador São Paulo, em julho.

Probabilidade

Para quem faz a aposta mínima, de seis números, que custa R$ 4,50, a probabilidade de ganhar é de 1 em 50.063.860. As chances aumentam conforme a quantidade de dezenas apostadas. Em um jogo com 15 números, que é o limite máximo, a probabilidade de levar o prêmio é de 1 em 10.003. O valor da aposta, no entanto, é alto: R$ 22.522,50.

O concurso nº 2302 da Mega-Sena que será sorteado às 20h desta quarta. O sorteio terá transmissão ao vivo pela Rede TV/TV Brasília, pelo canal da Caixa no YouTube e pela página do Facebook da instituição.